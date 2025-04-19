 

Крушение судна в Конго, подтверждена гибель около 150 человек

19.04.2025, 5:10, Новости дня
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На северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна погибли не менее 148 человек, передает радиостанция RFI. Кроме того, сотни людей считаются пропавшими без вести.

Число жертв уточняется.

Местные СМИ сообщают, что деревянное судно, следовавшее по реке Конго, внезапно загорелось, а потом перевернулось.

Проводится поисковая операция.


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