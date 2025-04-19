 

Боди-оиды: помогут ли они решить проблему нехватки донорских органов?

19.04.2025, 4:20, Разное
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Идея выращивать человеческие тела для медицинских исследований и трансплантаций звучит как сюжет из научно-фантастического фильма, однако эта концепция существует уже несколько десятилетий. Учёные разрабатывают технологию создания «боди-оидов» (bodyoids) — лабораторных организмов, которые могли бы служить источником органов для пересадки. Об этом сообщает Technology Review.

Фото из открытых источников

Боди-оиды, хотя и будут обладать всеми признаками живых существ, не смогут осознавать своё существование или испытывать эмоции. Они представляют собой биологические системы, лишённые сознания, предназначенные исключительно для научных целей.

Тем не менее, такие эксперименты неизбежно вызывают серьёзные этические дискуссии. Можно ли гарантировать, что боди-оиды не станут полноценными людьми, способными чувствовать физическую или эмоциональную боль? Эти вопросы требуют тщательного рассмотрения перед тем, как данная технология будет внедрена.

На протяжении последних лет учёные сосредоточились на разработке методов выращивания отдельных органов, что выглядит более приемлемым вариантом. Однако идея создания целых организмов также остаётся актуальной и продолжает развиваться.

Современные исследования направлены на создание синтетических эмбрионов в лабораториях. В будущем это может привести к появлению технологий, позволяющих создавать тела, идеально подходящие для трансплантологии. Теоретически, регулярная замена изношенных органов или даже целых тел могла бы обеспечить человеку вечную жизнь.

Однако возникает вопрос: готовы ли мы к такому будущему? Стоит ли идти по этому пути, несмотря на возможные риски и моральные дилеммы?


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