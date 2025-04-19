 

Рупор кремлевской пропаганды: “Гераньки” для парада

19.04.2025, 4:15, Разное
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"Гераньки" на Камазе в рамках подготовки к Параду Победы.
9 мая их провезут на Красной площади. Текущую войну без них представить уже невозможно. Дочка уже выросла и превошла иранского папу.

PS. Также на Красной площади 9 мая пройдет парадная коробка героев СВО.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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