Рупор кремлевской пропаганды: “Гераньки” для парада

"Гераньки" на Камазе в рамках подготовки к Параду Победы.

9 мая их провезут на Красной площади. Текущую войну без них представить уже невозможно. Дочка уже выросла и превошла иранского папу.

PS. Также на Красной площади 9 мая пройдет парадная коробка героев СВО.

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Источник: Colonel Cassad

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