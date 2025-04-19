Российские ученые раскрыли механизм распространения рака
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Группа исследователей из Сеченовского университета совместно с коллегами из ведущих научных центров РФ совершила прорыв в изучении механизмов распространения раковых клеток. Как выяснилось, метастазы представляют собой не просто разрозненные участки опухоли, а активные центры агрессии, способные самостоятельно инициировать дальнейшее проникновение в здоровые ткани организма. Этот процесс превращает рак в сложную саморазвивающуюся систему, что объясняет его высокую резистентность к традиционным методам терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Cancers, сообщает «Комсомольская правда».
Фото из открытых источников
Для проверки гипотезы были проведены эксперименты на иммунодефицитных мышах, которым пересаживали фрагменты опухолей пациентов. Полученные данные показали следующее:
Благодаря этому открытию рак перестает восприниматься как хаотичный разрушительный процесс. Исследователи предлагают рассматривать его как высокоорганизованную систему, использующую эволюционно проверенные методы выживания. Осознание этой сложной сети взаимодействия открывает путь к созданию принципиально нового подхода в лечении, который сможет целенаправленно нарушать ключевые процессы развития заболевания.
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