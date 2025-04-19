Российские ученые раскрыли механизм распространения рака

Группа исследователей из Сеченовского университета совместно с коллегами из ведущих научных центров РФ совершила прорыв в изучении механизмов распространения раковых клеток. Как выяснилось, метастазы представляют собой не просто разрозненные участки опухоли, а активные центры агрессии, способные самостоятельно инициировать дальнейшее проникновение в здоровые ткани организма. Этот процесс превращает рак в сложную саморазвивающуюся систему, что объясняет его высокую резистентность к традиционным методам терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Cancers, сообщает «Комсомольская правда».

Фото из открытых источников

Для проверки гипотезы были проведены эксперименты на иммунодефицитных мышах, которым пересаживали фрагменты опухолей пациентов. Полученные данные показали следующее:

Рак использует гибкость стратегии. Вместо прямого силового воздействия опухоль способна адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Например, на открытых поверхностях тканей раковые клетки формируют тонкий слой, тогда как в плотной среде они внедряются глубже, копируя поведение древних организмов – слизевиков Dictyostelium, которые используют лидерские клетки для поиска путей.

Метастазы ведут агрессивную экспансию. Несмотря на воздействие химиопрепаратов или недостаток кислорода, вторичные очаги опухоли продолжают активно развиваться, становясь источниками новых атак на организм.

Благодаря этому открытию рак перестает восприниматься как хаотичный разрушительный процесс. Исследователи предлагают рассматривать его как высокоорганизованную систему, использующую эволюционно проверенные методы выживания. Осознание этой сложной сети взаимодействия открывает путь к созданию принципиально нового подхода в лечении, который сможет целенаправленно нарушать ключевые процессы развития заболевания.