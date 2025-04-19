 

Российские ученые раскрыли механизм распространения рака

19.04.2025, 3:15, Разное
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Группа исследователей из Сеченовского университета совместно с коллегами из ведущих научных центров РФ совершила прорыв в изучении механизмов распространения раковых клеток. Как выяснилось, метастазы представляют собой не просто разрозненные участки опухоли, а активные центры агрессии, способные самостоятельно инициировать дальнейшее проникновение в здоровые ткани организма. Этот процесс превращает рак в сложную саморазвивающуюся систему, что объясняет его высокую резистентность к традиционным методам терапии. Исследование опубликовано в научном журнале Cancers, сообщает «Комсомольская правда».

Фото из открытых источников

Для проверки гипотезы были проведены эксперименты на иммунодефицитных мышах, которым пересаживали фрагменты опухолей пациентов. Полученные данные показали следующее:

  • Рак использует гибкость стратегии. Вместо прямого силового воздействия опухоль способна адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Например, на открытых поверхностях тканей раковые клетки формируют тонкий слой, тогда как в плотной среде они внедряются глубже, копируя поведение древних организмов – слизевиков Dictyostelium, которые используют лидерские клетки для поиска путей.
  • Метастазы ведут агрессивную экспансию. Несмотря на воздействие химиопрепаратов или недостаток кислорода, вторичные очаги опухоли продолжают активно развиваться, становясь источниками новых атак на организм.

    • Благодаря этому открытию рак перестает восприниматься как хаотичный разрушительный процесс. Исследователи предлагают рассматривать его как высокоорганизованную систему, использующую эволюционно проверенные методы выживания. Осознание этой сложной сети взаимодействия открывает путь к созданию принципиально нового подхода в лечении, который сможет целенаправленно нарушать ключевые процессы развития заболевания.


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