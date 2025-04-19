 

Мнение: Лузер Зеленский

19.04.2025, 2:35, Разное
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Вольная форма одежды

В отношении к лидеру нынешней Украины у российской публики установилось довольно странное, пренебрежительное отношение. Зеленский сам довольно маленького роста, вовсе не гигант, не атлет, к тому ж на него наклеена кличка «Клоун», и он не производит какого-то внушительного впечатления. Другими словами, он выпадает из привычного для россиян образа Начальника, с брылями, с жирным животом, с щеками, не влезающими в телевизор, невнятной речью, маленькими подслеповатыми глазками и постоянной готовностью сорваться на мат в общении с подчиненными. Для россиян такой образ Начальника-Борова привычен и убедителен, поэтому подвижный как ртуть Зеленский им изначально казался каким-то несерьезным.

А после начала войны и вовсе устоялось мнение у российского большинства, что Зеленский не просто несерьезный начальник, а что он вообще – лузер. Читаем в Бусти, чтобы оценить – так ли это? Как нам было бы правильнее относиться к Зеленскому? Ссылка – https://boosty.to/sapojnik. Подписываемся!

Источник: Размышления вольного социолога


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