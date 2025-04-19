Kawasaki представила инновационного робота для транспортировки людей

Компания Kawasaki, известная своими мотоциклами и высокотехнологичными решениями, представила необычного робота Corleo, способного перевозить человека.

Фото из открытых источников

Робот, получивший прозвище «робоконь», приводится в движение водородным двигателем и оснащен встроенным компьютером с элементами искусственного интеллекта. Эта технология позволяет устройству отслеживать положение как самого робота, так и находящегося на нём пассажира, обеспечивая безопасность и предотвращая падения.

Corleo обладает уникальными возможностями, позволяющими ему преодолевать различные препятствия. В отличие от традиционных транспортных средств, таких как квадроциклы или внедорожники, этот робот способен легко перепрыгивать через преграды и подниматься по крутым склонам. Демонстрационное видео демонстрирует его впечатляющие способности.

Хотя серийное производство устройства пока не планируется до 2050 года, эксперты полагают, что отдельные разработки, внедренные в Corleo, найдут применение в специфичных областях, включая спасательные миссии и военные операции.