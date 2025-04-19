Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В этом нам помогут старые советские фильмы, которые словно волшебные двери открывают путь в мир приключений, романтики и доброты. Каждая кинокартина — это возможность вернуться в те времена, когда жизнь казалась проще, а счастье находилось в мелочах.
Эти фильмы оставляют теплое послевкусие лета, напоминая о радостных моментах и беззаботных днях. Они дарят нам ностальгические воспоминания и поднимают настроение даже в самые серые дни.
Предлагаем вам проверить свои знания о культовых советских фильмах. Среди них есть как известные шедевры, так и менее популярные картины, но все они пронизаны летним шармом и отпускным настроением. Вспомните великолепные пейзажи, талантливую игру актеров и запоминающуюся музыку. Угадайте название фильма по фрагменту афиши и окунитесь в мир, где всегда светит солнце.
1.
А) Солярис
Б) Будьте моим мужем
В) Доживем до понедельника
2.
А) Любовь и голуби
Б) Свой среди чужих
В) Жестокий романс
3.
А) Табор уходит в небо
Б) Белое солнце пустыни
В) Полосатый рейс
4.
А) Бриллиантовая рука
Б) Гараж
В) Афоня
5.
А) 12 стульев
Б) Судьба человека
В) Невероятные приключения итальянцев в России
Правильные ответы:
1. — Б) Будьте моим мужем
2. — А) Любовь и голуби
3. — В) Полосатый рейс
4. — А) Бриллиантовая рука
5. — В) Невероятные приключения итальянцев в России
Смотреть комментарии → Комментариев нет