 

Тест: угадай советский фильм с атмосферой путешествий по фрагменту афиши

19.04.2025, 1:10, Разное
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В этом нам помогут старые советские фильмы, которые словно волшебные двери открывают путь в мир приключений, романтики и доброты. Каждая кинокартина — это возможность вернуться в те времена, когда жизнь казалась проще, а счастье находилось в мелочах.

Эти фильмы оставляют теплое послевкусие лета, напоминая о радостных моментах и беззаботных днях. Они дарят нам ностальгические воспоминания и поднимают настроение даже в самые серые дни.

Предлагаем вам проверить свои знания о культовых советских фильмах. Среди них есть как известные шедевры, так и менее популярные картины, но все они пронизаны летним шармом и отпускным настроением. Вспомните великолепные пейзажи, талантливую игру актеров и запоминающуюся музыку. Угадайте название фильма по фрагменту афиши и окунитесь в мир, где всегда светит солнце.

1.

А) Солярис

Б) Будьте моим мужем

В) Доживем до понедельника

2.

А) Любовь и голуби

Б) Свой среди чужих

В) Жестокий романс

3.

А) Табор уходит в небо

Б) Белое солнце пустыни

В) Полосатый рейс

4.

А) Бриллиантовая рука

Б) Гараж

В) Афоня

5.

А) 12 стульев

Б) Судьба человека

В) Невероятные приключения итальянцев в России

Правильные ответы:

1. — Б) Будьте моим мужем

2. — А) Любовь и голуби

3. — В) Полосатый рейс

4. — А) Бриллиантовая рука

5. — В) Невероятные приключения итальянцев в России


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