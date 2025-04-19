Ученые обнаружили следы древней популяции людей, живших в зеленой Сахаре

Новые исследования открывают интересные факты о генетическом наследии людей, живущих в Северной Африке. Ученые обнаружили, что современные североафриканцы могут проследить свою родословную до человеческой популяции, существовавшей в Сахаре, когда этот регион был зеленым и плодородным. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Исследование, основанное на анализе геномов двух мумий возрастом 7000 лет, подтверждает, что эта группа никогда не пересекалась с населением, проживавшим к югу от Сахары, находясь в полной изоляции.

Сегодня Сахара является крупнейшей жаркой пустыней на планете, но археологические находки свидетельствуют о том, что когда-то здесь существовали реки, леса и луга, где люди занимались рыболовством, охотой и скотоводством. Этот период, называемый учеными Зеленой Сахарой, пришелся на африканский влажный период, который достиг своего пика примерно 11 000–5 000 лет назад. В это время местные жители начали разводить крупный рогатый скот, завезенный из юго-западной Азии. Однако до недавнего времени ученым не удавалось выяснить, произошло ли это благодаря миграции фермеров или в результате культурного обмена.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи секвенировали геномы двух мумий, найденных в скальном убежище Такаркори в Ливии. Сравнив их с 795 современными и 117 древними геномами из Африки, Юго-Западной Азии и Европы, исследователи выяснили, что мумии Такаркори не имели предков к югу от Сахары. Это указывает на то, что они принадлежали к популяции, полностью изолированной от остальных.

Кроме того, генетические связи мумий Такаркори были установлены с группой охотников-собирателей из пещеры Тафоральт в Марокко, которые жили 15 000 лет назад. Оба населения оказались не связанными с южноафриканскими группами, что позволяет предположить, что их предки были североафриканскими и не имели контактов с другими частями континента.

Автор исследования Нада Салем отметила, что результаты работы могут изменить современные представления о населении Северной Африки и подчеркивают наличие изолированной генетической линии. Исследование также выявило, что Сахара, даже будучи покрытой зелеными экосистемами, могла содержать экологические барьеры, ограничивавшие генетический обмен.

В дальнейшем исследователи сравнили геномы Такаркори с геномами людей, живших 50 000 лет назад в Златом Кане в Чешской Республике. Результаты показали, что мумии были ближе к этой древней популяции, чем к жителям Африки к югу от Сахары. Это открытие подтверждает, что североафриканцы были связаны с самыми ранними представителями Homo sapiens, покинувшими Африку, но не имели контактов с более поздними популяциями.

Кроме того, мумии Такаркори содержат небольшое количество неандертальской ДНК, что указывает на то, что эта североафриканская линия оставалась изолированной на протяжении тысячелетий. Ученые предполагают, что скотоводство могло развиться в результате культурного обмена через древние торговые сети, а не в результате миграции.

Несмотря на то что современный мир стал более взаимосвязанным, следы этих древних предков все еще можно найти в геномах современных североафриканцев, что подчеркивает их уникальное генетическое наследие.