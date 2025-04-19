Как возраст и пол влияют на слух: мнения экспертов

С возрастом многие люди сталкиваются с ухудшением слуха, однако недавно исследователи обнаружили, что пол может оказывать значительное влияние на восприимчивость ушей к звуковым колебаниям. Международная команда учёных провела исследование, в ходе которого выяснила, что женщины проявляют более высокую чувствительность к громким звукам на различных частотах по сравнению с мужчинами. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В ходе эксперимента исследователи изучили реакцию волосков внутри улитки у 448 здоровых добровольцев из пяти стран: Эквадора, Англии, Габона, Южной Африки и Узбекистана. Результаты показали, что у женщин чувствительность волосков в среднем на два децибела выше, чем у мужчин. Хотя такая разница может быть незаметна в повседневной жизни, её можно точно измерить с помощью теста на чувствительность улитки.

Авторы исследования, возглавляемые биологом-эволюционистом Патрисией Балареску из Университета Поля Сабатье во Франции, отметили, что возраст, безусловно, является важным фактором, влияющим на слух, но в данном случае пол оказался более значимым. Исследования показали, что место проживания также влияет на кохлеарную чувствительность: жители лесных районов, как правило, имеют лучшие показатели, чем те, кто живёт в городах или на высоте.

Балареску подчеркивает, что результаты исследования ставят под сомнение традиционные представления о слухе и указывают на необходимость учитывать как биологические, так и экологические факторы. Понимание причин изменений слуха может помочь в борьбе с потерей слуха и различиями в восприятии шума.

Ранее было установлено, что мужчины теряют слух в два раза быстрее, чем женщины, особенно в высокочастотном диапазоне. Причины этого явления до сих пор не ясны. Некоторые учёные предполагают, что мужчины чаще подвергаются воздействию шумов, способствующих ухудшению слуха, однако новые данные указывают на то, что различия в чувствительности не могут быть объяснены только возрастом или внешними факторами.

Исследование также показало, что женщины в целом лучше справляются с тестами на слух, что может свидетельствовать о более развитой функции внутреннего и наружного уха. Однако для окончательных выводов необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, связаны ли эти различия с культурными или биологическими факторами.

По словам биолога-эволюциониста Тури Кинга из Университета Бата в Великобритании, более высокая чувствительность слуха в шумной среде может негативно сказываться на общем состоянии здоровья, включая качество сна и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это исследование стало одним из первых, которое подробно изучает факторы, влияющие на чувствительность внутреннего уха, включая разнообразие участников из разных стран и культур. Выявленные различия между полами требуют дальнейшего изучения, чтобы лучше понять причины потери слуха и устойчивости к шуму, что может оказать значительное влияние на адаптацию слуховых аппаратов для различных групп населения.