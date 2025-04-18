 

Трамп – Если остановить войну в Украине не удастся, мы просто скажем – ну и глупо

18.04.2025, 22:40, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 апреля, подтвердил то, что днем ранее заявил госсекретарь Марко Рубио: администрация США готова в ближайшие дни отказаться от попыток остановить войну в Украине, если убедится, что из-за позиции РФ или Украины эта задача оказался слишком сложной.

“Конкретного количества дней нет, но – скоро, – ответил Трамп на вопрос о том, когда именно он примет этот решение. – Мы хотим сделать это дело. Две тысячи пятьсот человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо. Вы – дураки, вы – мерзкие люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать”.

В то же время Трамп заявил журналистам, что он пока еще не выходит из переговоров: он все еще считает, что у него есть хорошие шансы на то, чтобы остановить войну. Его слова приводит ВВС.

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