Учёные предполагают, что мы живём в гигантской голограмме

Хотя это может звучать как сюжет научно-фантастического фильма, некоторые учёные выдвигают гипотезу о том, что мы, возможно, живём в огромной голографической проекции. Согласно этой теории, Вселенная не является трёхмерной структурой, наполненной планетами, формами жизни и зданиями, а представляет собой «гигантскую голографическую проекцию». Об этом пишет Daily Star.

Фото из открытых источников

Исследования показывают, что все аспекты человеческой жизни могут быть лишь изображениями на двумерной поверхности. Профессор Марика Тейлор, теоретический физик из Бирмингемского университета, утверждает, что наша привычная трёхмерная реальность — это всего лишь иллюзия. Однако она подчеркивает, что это не умаляет реальности нашей жизни или самой Вселенной.

Теория голографической Вселенной предполагает, что реальность, которую мы воспринимаем, может быть трёхмерной проекцией информации, хранящейся на двумерной поверхности, подобно проецируемым изображениям в «Звёздных войнах». Профессор Тейлор объясняет, что Вселенную можно представить в виде полого шара, внутри которого находятся галактики, а структура поверхности имеет лишь два измерения.

Она отметила в интервью изданию Daily Mail: «Это очень трудно представить. Но так же трудно осознать, что происходит внутри атома. В начале XX века мы узнали, что атомы подчиняются квантовым законам, которые сильно отличаются от нашей повседневной реальности. Голография переносит нас в ещё более экстремальный мир, где не только силы имеют квантовую природу, но и количество измерений отличается от нашей воспринимаемой реальности».

В отличие от сюжета фильма «Матрица», где Вселенная представлена как симуляция, управляемая разумными машинами, профессор Тейлор считает, что всё происходящее реально.

Она добавила: «Фильм «Матрица» могжет натолкнуть на размышления, но не совсем передает все идеи, связанные с голографией».

Аналогично лаборатория физики элементарных частиц Министерства энергетики США Fermilab утверждает, что представление о Вселенной как о «симуляции» может вводить в заблуждение.

В лаборатории пояснили: «Идея о том, что наша привычная трёхмерная Вселенная каким-то образом закодирована в двух измерениях на самом фундаментальном уровне, не подразумевает, что кто-то или что-то находится «вне» этого двумерного представления, «проектируя» иллюзию или «запуская» симуляцию».

На данный момент, по словам профессора Тейлор, учёные не обнаружили «неоспоримых доказательств» голографической природы Вселенной. Тем не менее, физики продолжают искать едва заметные различия, которые предсказывает голографическая теория. Профессор Крейг Хоган, астрофизик из Чикагского университета, утверждает, что излучение, оставшееся после Большого взрыва и известное как космический микроволновой фон (CMB), должно содержать «голографический шум».

Он добавил: «Если это действительно голограмма, то в структуре реликтового излучения должны быть признаки этого. Оно сохраняет изображение процесса, который его создал».