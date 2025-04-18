 

Рупор кремлевской пропаганды: Сталинград и Ленинград снова в эфире

18.04.2025, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сталинград и Ленинград снова в эфире

В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.

"Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия — то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов. Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы", — сказал по этому поводу руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.

https://ukraina.ru/20250417/stalingrad-i-leningrad-dva-goroda-vernutsya-k-istoricheskim-nazvaniyam-8-10-maya-1062583807.html – цинк

Собственно, ряд городов России официально переименовывают на несколько дней на старые советские названия (Ленинград, Сталинград, Сталино, Ворошиловград) по случаю памятных дат связанных с Великой Отечественной Войной. Теперь и летчики присоединились к данной инициативе.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / «Уральские авиалинии» смогут обслуживать лайнеры Airbus самостоятельно

18.04 / Учёные обнаружили в янтаре странную осу, жившую 99 миллионов лет назад

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Общий враг

18.04 / Мнение «аналитика»: О жизни молодых… Что они себе могут позволить?

18.04 / Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

18.04 / Мнение: Век унижений Китая

18.04 / Необычное явление в стратосфере Земли изменило направление полярного вихря

18.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Очистить Россию от внешних и внутренних врагов

18.04 / Трамп поручил Пентагону изучить российский опыт 1993 года на случай «нежелательного» исхода выборов в Конгресс

18.04 / В одной из хроник римляне соврали о своей военной победе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика