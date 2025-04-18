Рупор кремлевской пропаганды: Сталинград и Ленинград снова в эфире

Сталинград и Ленинград снова в эфире

В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково) и Волгоград (Гумрак) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Росавиация приняла такое решение по просьбе ветеранов отрасли. Необходимую аэронавигационную информацию (NOTAM) опубликовала подведомственная агентству Госкорпорация по ОрВД.

"Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия — то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов. Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы", — сказал по этому поводу руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, идею о временном использовании в радиообмене названий Ленинград и Сталинград предложили ветераны на заседании Общественного совета при Росавиации. К такой инициативе в федеральном агентстве отнеслись со всем уважением.

https://ukraina.ru/20250417/stalingrad-i-leningrad-dva-goroda-vernutsya-k-istoricheskim-nazvaniyam-8-10-maya-1062583807.html – цинк

Собственно, ряд городов России официально переименовывают на несколько дней на старые советские названия (Ленинград, Сталинград, Сталино, Ворошиловград) по случаю памятных дат связанных с Великой Отечественной Войной. Теперь и летчики присоединились к данной инициативе.

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Источник: Colonel Cassad

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