 

«Уральские авиалинии» смогут обслуживать лайнеры Airbus самостоятельно

18.04.2025, 20:55, Разное
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Фото: Ural Airlines

Крупный российский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» запустил в работу отечественное оборудование, с помощью которого будет проводить ремонт и техническое обслуживание шасси авиалайнеров Airbus.

Набор необходимых стендов, которым уже оснастили техцентр уральской компании, создан в кооперации со специалистами «Уралтеста».

Ключевым оборудованием здесь является стенд, предназначенный для выполнения работ по разборке гидроцилиндров и последующей их сборке, позволяющий выполнять регламентное обслуживание стоек шасси на прошедшем сертификацию оборудовании без необходимости привлечения зарубежных технических специалистов.

Ранее для обслуживания компонентов шасси требовалась их отправка за границу, что подразумевало и дополнительные расходы и более длительное время выполнения работ, а теперь техобслуживание проводится непосредственно в Екатеринбурге.

К слову, флот «Уральских авиалиний» включает 52 лайнера производства Airbus.Источник &#8212 Ural Airlines


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