 

Мнение «аналитика»: О жизни молодых… Что они себе могут позволить?

18.04.2025, 20:35, Разное
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Еду намедни в обыкновенном московском городском общественном автобусе. Весь такой в позитивном стремлении быть ближе к простому столичному глубинному народу. Но не слишком близко, чтобы не задавили всей толпой. Короче, днём дело было.

На соседнем сиденье парень с девицей милуется. Весна же — птички поют, гормоны играют, листочки и ручонки распускаются сами собой. Да мы в их возрасте тоже не стеснялись публики, чего уж. И вот в этот их лямур-тужур внезапно врывается… телефонный звонок.

— Да, любимый, — радостно кричит в трубку девица, даже не вырываясь из объятий ухажёра. — Да, я тоже уже соскучилась. Да, я тоже… Нет, любимый, я сегодня поздно… Ну, к полдвенадцатого, наверно. Да, опять работой загрузили. Ну не скучай так, любимый. Я приеду и у нас ещё будет куча времени. Люблю тебя-я-а. Чмоки-чмоки.

Всё это время парень не выпускал её из объятий и нежно покрывал поцелуями щёку и шею с той стороны, где не мешалась трубка. А девушка, закончив разговор и убрав дорогой смартфон в карман, повернулась к настойчивому кавалеру:
— Ну вот, я же говорила тебе, мы всё успеем.

И разогрев на автобусном сиденье продолжился.

Уже покидая салон, я снова взглянул на влюблённых. Лицо девушки показалось очень знакомым. Похоже, это её я несколько раз видел у «ресторана-на-районе» в компании статного, седеющего мужика на «Лексусе». И по тому, как он придерживал ей дверь или помогал сесть в машину, было заметно, что это не папа с дочкой и даже не брат с сестрой…

Вы, наверное, хотите тут какую-то мораль?

А нужна ли она там, где её нет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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