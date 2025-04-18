Антикитерский механизм, вероятно, не работал изначально

В 1901 году дайверы обнаружили в Эгейском море обломки древнего корабля, затонувшего примерно в 61 году до нашей эры. Среди бронзовых статуй, амфор и керамики они нашли загадочный объект — механизм, состоящий из 30 взаимосвязанных бронзовых шестерен, спрятанных в прямоугольном деревянном корпусе, на бронзовых передней и задней панелях которого были размещены циферблаты со стрелками. Позже его назвали Антикитерский механизм — по названию греческого острова Антикитера, у берегов которого его нашли. Ученые датировали находку II веком до нашей эры.

Долгое время специалисты не могли понять назначение механизма. Однако благодаря рентгеновским сканированиям и цифровым реконструкциям выяснилось, что он отслеживал положение Луны, Солнца и солнечных затмений, отображал их на большом круглом циферблате. Кроме того, включал календарь и даже даты Олимпийских игр — важнейших событий, которые назначались по лунно‑солнечному календарю.

Антикитерский механизм создали с невероятной для Античности точностью, он был настолько продуман, что некоторые исследователи назвали его аналоговым компьютером Древней Греции.

Уже несколько десятилетий ученые спорят, работал ли механизм на практике или служил своего рода игрушкой — демонстрационной моделью?

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В 2006 году команда британских исследователей под руководством Майка Эдмундса (Mike Edmunds) из Кардиффского университета провела компьютерную томографию механизма. Сканирование выявило погрешности в конструкции зубцов шестерен. По расчетам, ошибки достигали двух миллиметров — этого хватило бы, чтобы предсказания о положении Луны и Солнца оказались неточными. Ученые предположили, что устройство использовали для обучения или как наглядное пособие, а не для серьезных астрономических расчетов.

Прошло почти двадцать лет, и теперь к разгадке этой тайны подключились ученые из Аргентины — Эстебан Сигети (Esteban Szigety) и Густаво Арэнас (Gustavo Arenas) из Национального университета города Мар-дель-Плата. Они разработали новую математическую модель, которая имитирует работу двухмерных шестерней Антикитерского механизма. В расчетах они использовали все погрешности, которые до этого зафиксировала команда Эдмундса. Результаты, опубликованные на сайте электронного архива научных статей и препринтов arXiv.org, показали, что если эти погрешности верны, механизм просто заклинило бы при попытке запуска.

«Одна шестерня вращалась бы, а следующая оставалась неподвижной. При первом же запуске механизма зубья шестерен сломались бы. Я хочу сказать, что зубья шестерней скорее всего не совпадали друг с другом. Это привело бы к полному сбою в работе всего устройства», — объяснил Сигети.

Антикитерский механизм в представлении художника / © Tony Freeth

Однако сам Сигети отметил, что ему трудно представить, как кто-то мог потратить столько усилий, а в итоге собрать неработающее устройство.

«Зачем кому-то отдавать столько времени и ресурсов на бесполезный прибор?» — задался вопросом Сигети.

Ученый считает, что погрешности, выявленные в 2006 году командой Эдмундса, могли быть преувеличены. По его мнению, в исходные данные, скорее всего, закралась ошибка. Если убрать часть погрешностей, то устройство могло бы предсказывать затмения с приемлемой точностью.

Но Эдмундс не согласен с этим выводом. Даже если допустить, что в полученных данных были ошибки, это не меняет главного: передняя часть механизма, которая указывала положение Луны, работала слишком неточно. А это, по мнению Эдмундса, говорит о том, что устройство не предназначалось для серьезных астрономических расчетов. Оно скорее напоминало модель для обучения или красивую игрушку для демонстрации знаний, а не настоящую вычислительную машину.

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Свою роль сыграло и то, что механизм пролежал на морском дне почти две тысячи лет. За это время бронзовые детали механизма вступили в реакцию с хлоридами в морской воде и превратились в хлороксид меди – минерал атакамит (Cu₂Cl(OH)₃), образуя плотный зеленый коррозионный налет. Вероятно, внутри деревянного ящика, где хранился механизм, скапливался концентрированный раствор меди и хлора, что ускоряло постепенное вымывание бронзы и осаждение атакамита в порах и трещинах шестеренок.

Когда устройство подняли на поверхность, детали потрескались и уменьшились в размерах. Это могло повлиять на точность измерений. По мнению ряда ученых, нельзя однозначно утверждать работал ли механизм или нет, если исследуются уже деформированные части. Их размеры могли заметно измениться после извлечения из воды.

По сути, спор упирается в один вопрос — насколько точны данные, с которых начались расчеты. Если они ошибочны, то весь анализ становится сомнительным. Но если все замеры верны, то древние греки действительно могли создать шедевр инженерии, который по какой-то причине так и не заработал.