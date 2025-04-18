Необычное явление в стратосфере Земли изменило направление полярного вихря

9 марта произошло внезапное потепление в стратосфере, которое изменило направление ветров, формирующих северный полярный вихрь. Новые данные показывают, что вихрь сместился из Арктики в сторону Европы, сообщает Live Science.

Фото из открытых источников

Это существенное нарушение полярного вихря привело к тому, что кольцо ветра, вращающееся вокруг Северного полюса, отклонилось от своего привычного пути и направилось к европейским широтам. По словам климатологов, такая миграция может вызвать более низкие температуры в некоторых регионах Европы и на востоке США в течение следующей недели.

Полярный вихрь начал отклоняться от курса 9 марта, когда его сильные ветры неожиданно сменили направление с западного на восточное. Обычно подобные изменения происходят в середине апреля, что делает эту раннюю смену особенно необычной. Об этом пишет Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в своем блоге от 3 апреля.

Фото из открытых источников / В период с 1 по 20 марта полярный вихрь переместился из Арктики в Северную Европу / Фото: NOAA Climate

«На протяжении большей части этого зимнего сезона полярный вихрь был сильным, — отмечают представители NOAA. — Но он приготовил напоследок еще один трюк: эффектно разрушился и принёс с собой немного холодного воздуха».

Арктический полярный вихрь представляет собой круговорот сильных холодных ветров, образующийся над Северным полюсом каждую зиму. Вихрь существует постоянно, но зимой он усиливается благодаря перераспределению тепла из тропиков. В это время ветры, составляющие полярный вихрь, дуют с запада на восток. С наступлением весны, когда наклон Земли изменяется и Северный полюс получает больше солнечного света, направление ветров меняется на противоположное, и они начинают дуть с востока на запад. Также ветры ослабевают из-за уменьшения поступления тепла от тропиков к полюсам.

Эти ветры находятся в стратосфере — слое атмосферы, который простирается на высоте примерно 10–50 километров над земной поверхностью.

Периодические «внезапные стратосферные потепления» могут нарушать работу полярного вихря. Такие события происходят, когда крупномасштабные атмосферные волны, известные как волны Россби, поднимаются в стратосферу, вызывая резкие изменения температуры. Подобно океанским волнам, волны Россби могут «ломаться» на вершине полярного вихря, ослабляя его и, в крайних случаях, изменяя направление ветра.

В прошлом году аналогичное внезапное потепление в стратосфере повлияло на полярный вихрь, изменив направление его ветров в начале марта, но вихрь смог восстановиться. Однако на этот раз, по словам представителей NOAA, «вихрь, по-видимому, вряд ли снова закрепится».

Важно отметить, что смена направления ветра не означает немедленного прекращения существования полярного вихря на летний период. Вихрь с изменённым направлением просто «сместился с полюса и теперь блуждает над Северной Европой», — утверждают специалисты.

Согласно последним прогнозам NOAA, полярный вихрь вряд ли вернется в свое нормальное положение над Северным полюсом. Официальные лица заявили, что он также, вероятно, не восстановит свою силу зимой, что может привести к его рассеиванию и «спячке» над Северной Европой.

В результате рассеивания полярный вихрь принесет более низкие температуры, чем обычно, в Северную Европу, некоторые регионы Азии и на восток США.