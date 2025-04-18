Учёные впервые вернули к жизни вымершее животное
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Техасская биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила о своей первой успешной попытке вернуть к жизни вид, который считался давно исчезнувшим. Речь идёт о пещерных волках. Это достижение стало возможным благодаря использованию передовых технологий «de-extinction» («де-вымирание»). Об этом сообщает Independent.
Фото из открытых источников / Colossal Biosciences
Представив миру двух волчат, которых назвали Ромул и Рем, компания подчеркнула важность этого события. Ведь последние десять тысяч лет никто не слышал воя дикого волка в природе.
Серые волки получили широкую известность благодаря сериалу «Игра престолов», хотя реальные животные никогда не достигали размеров тех гигантов, что были показаны на экране.
Для возвращения вида к жизни исследователи выполнили клонирование и генетическое редактирование.
Генеральный директор Colossal Бен Ламм отметил: «Это значительное достижение показывает, что наши технологии действительно способны предотвращать вымирание видов».
Команда учёных использовала ДНК, извлечённую из древнего зуба возрастом 13 000 лет и черепа, которому 72 000 лет, чтобы вырастить здоровых щенков пещерного волка.
Ламм добавил: «Технологии настолько развиты, что иногда кажутся магией. Сегодня мы делимся секретами этой магии и рассказываем о её влиянии на охрану природы».
Следующий шаг вызывает множество вопросов. Если возможно вернуть к жизни таких животных, как саблезубые тигры или шерстистые мамонты, то вскоре может появиться парк, населённый возрождёнными доисторическими млекопитающими. Однако идея оживления динозавров пока остаётся фантастической мечтой.
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