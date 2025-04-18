Учёные впервые вернули к жизни вымершее животное

Техасская биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила о своей первой успешной попытке вернуть к жизни вид, который считался давно исчезнувшим. Речь идёт о пещерных волках. Это достижение стало возможным благодаря использованию передовых технологий «de-extinction» («де-вымирание»). Об этом сообщает Independent.

Фото из открытых источников / Colossal Biosciences

Представив миру двух волчат, которых назвали Ромул и Рем, компания подчеркнула важность этого события. Ведь последние десять тысяч лет никто не слышал воя дикого волка в природе.

Серые волки получили широкую известность благодаря сериалу «Игра престолов», хотя реальные животные никогда не достигали размеров тех гигантов, что были показаны на экране.

Для возвращения вида к жизни исследователи выполнили клонирование и генетическое редактирование.

Генеральный директор Colossal Бен Ламм отметил: «Это значительное достижение показывает, что наши технологии действительно способны предотвращать вымирание видов».

Команда учёных использовала ДНК, извлечённую из древнего зуба возрастом 13 000 лет и черепа, которому 72 000 лет, чтобы вырастить здоровых щенков пещерного волка.

Ламм добавил: «Технологии настолько развиты, что иногда кажутся магией. Сегодня мы делимся секретами этой магии и рассказываем о её влиянии на охрану природы».

Следующий шаг вызывает множество вопросов. Если возможно вернуть к жизни таких животных, как саблезубые тигры или шерстистые мамонты, то вскоре может появиться парк, населённый возрождёнными доисторическими млекопитающими. Однако идея оживления динозавров пока остаётся фантастической мечтой.