В честь Пасхи россияне выйдут на работу в воскресенье

Министерство труда выпустило указ, согласно которому 20 апреля объявляется рабочим днём. Как объяснили в ведомстве, это решено сделать «в связи с тем, что Пасха в этом году выпала на воскресенье».

В связи с религиозным праздником гражданам обещают не начислять сверхурочные за рабочий день, чтобы не оскорблять их чувств.

«Праздник Пасхи по старой традиции следует проводить в окружении трудового коллектива – именно это мы и зафиксировали указом. Организации могут рассчитывать на повышенную производительность труда и выполнение нормативов в кратчайшие сроки», – пояснили в ведомстве.

За неявку на работу 20 апреля работникам могут быть выдвинуты обвинения в саботаже в соответствии со статьями 192 и 193 ТК РФ.

—