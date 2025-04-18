Компания Bigme выводит на рынок полноцветный E Ink-монитор для ноутбука

Мониторы E Ink представляют собой щадящую глаза альтернативу традиционным дисплеям, но крупные (более 13 дюймов) цветные модели на рынке пока не представлены. Компания Bigme приближается к запуску своего монитора B13 ePaper, который уже скоро будет доступен для предварительного заказа. Разрешение экрана составляет 3200 x 2400 пикселей, а цветовое разрешение – 150 ppi.

Для устранения эффекта «призрачных» изображений и обеспечения плавной прокрути инженеры компании разработали собственную технологию обновления экрана с частотой 30 Гц. Модель B13 оснащена двумя портами USB-C и портом mini-HDMI для подключения к совместимым устройствам на Windows/macOS, Android или iOS без установки дополнительных драйверов.

Отмечается, что за счет использования технологии электронной бумаги монитор потребляет намного меньше энергии, чем традиционный ЖК-дисплей. Заявлена возможность беспроводной трансляции через DNLA, AirPlay или Miracast. Корпус из легкого сплава дополнен двумя динамиками и регулируемой задней панелью с магнитными креплениями для ноутбуков диагональю 13–17 дюймов.

Вес каждого блока составляет 660 г. Монитор B13 будет доступен для предзаказа по цене 499 долларов. Поставки запланированы на конец мая.

Источник — Bigme B13