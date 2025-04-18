На Титане может быть жизнь, предположили ученые

На спутнике Сатурна Титане обнаружено множество ингредиентов, которые, по мнению ученых, могут быть необходимы для жизни. Однако новое исследование указывает на то, что различия между этими веществами могут стать серьезным препятствием. Количество потенциальной жизни на всем спутнике может быть не так много. Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal.

Фото из открытых источников

Атмосфера Титана наиболее схожа с земной среди всех объектов в Солнечной системе, находясь ближе к ней, чем агрессивная атмосфера Венеры или почти полное отсутствие атмосферы на Марсе. Несмотря на экстремальный холод, до появления зондов «Вояджер» на Титане возлагались большие надежды на существование жизни. Эти миссии выявили единственный мир, помимо Земли, с жидкостями на поверхности (за исключением лавы Ио), однако эти жидкости состоят из углеводородов и не обладают свойствами, необходимыми для поддержания жизни.

Тем не менее, некоторые исследователи не отказываются от идеи о Титане, особенно после появления свидетельств о существовании внутреннего океана, вероятно, состоящего из воды, а не углеводородов. Это могло бы напоминать океаны Европы и Энцелада, и некоторые астробиологи считают, что такая среда могла бы создать лучшие условия для жизни, поскольку часть органического материала с поверхности могла бы попасть в океан.

Команда под руководством аспиранта Аризонского университета Антонина Аффхолдера опубликовала результаты, которые она считает проверкой реальности для оптимистов.

«В нашем исследовании мы сосредоточились на том, что делает Титан уникальным по сравнению с другими ледяными лунами: его богатое органическое содержание», — отметил Аффхолдер.

«Существовало мнение, что на Титане так много органики, что не может быть недостатка в источниках пищи для жизни», — добавил он.

Однако «органический» просто означает наличие углерода, и многие из этих молекул вряд ли могли бы быть пищей для земных организмов, а также, вероятно, для организмов на Титане. Более того, неизвестно, насколько интенсивен обмен веществ между океаном и поверхностью; Аффхолдер и его коллеги предполагают, что он может быть незначительным.

Жизнь настолько сложна, что моделирование всех ее процессов представляет собой огромную задачу, поэтому команда сосредоточилась на ферментации.

«Ферментация, вероятно, возникла на ранних этапах жизни на Земле и не требует раскрытия каких-либо неизвестных или гипотетических механизмов, которые могли бы существовать на Титане», — сказал Аффхолдер.

Исследователи еще больше сузили область поиска, изучив ферментирующие организмы в подповерхностном океане Титана, питающиеся глицином. Глицин выбрали из-за того, что это самая простая аминокислота, образующаяся из обычных молекул в атмосфере Титана. Более того, его ферментация не требует наличия окислителей, необходимых для некоторых других реакций, от которых зависят формы жизни. Это важно, так как окислители, вероятно, редки в океане Титана.

«Мы знаем, что глицин относительно распространен в первичной материи Солнечной системы», — отметил Аффхолдер. «Когда мы изучаем астероиды, кометы и облака частиц и газа, из которых формируются звезды и планеты, подобные нашей Солнечной системе, мы обнаруживаем глицин или его предшественники практически везде».

Организмы, использующие ферментацию глицина, способны выживать в условиях, недоступных для большинства других форм жизни на Земле.

Однако если бы организмы в океанах Титана зависели от поступающего сверху глицина, им бы пришлось сильно потрудиться, чтобы его получить. Это связано с тем, что ледяной панцирь Титана очень толстый — возможно, до 300 километров. В отличие от Энцелада, у Титана нет трещин, которые могли бы соединять океан с поверхностью.

В предыдущих исследованиях эта же команда показала, что могут существовать временные связи между поверхностью и океаном, поскольку при ударах астероидов по Титану локально растапливается лед, образуя лужи жидкой воды, которые могут затечь в океан до замерзания, унося с собой органические вещества.