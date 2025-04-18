“День Европы”. Министры иностранных дел ЕС посетят Киев 9 мая

Министры иностранных дел европейских стран посетят Киев в День Европы 9 мая, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив в эфире французского телеканала LCI, что также планирует приехать.

Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщал, что министр Андрей Сибига во время своего онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС пригласил своих коллег посетить Украину 9 мая в знак солидарности с Украиной, передает агентство “Интерфакс-Украина”.