 

“День Европы”. Министры иностранных дел ЕС посетят Киев 9 мая

18.04.2025, 13:00, Новости дня
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Министры иностранных дел европейских стран посетят Киев в День Европы 9 мая, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив в эфире французского телеканала LCI, что также планирует приехать.

Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщал, что министр Андрей Сибига во время своего онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС пригласил своих коллег посетить Украину 9 мая в знак солидарности с Украиной, передает агентство “Интерфакс-Украина”.


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