Плотники 21-го века будут работать в дополненной реальности

Новый проект Augmented Carpentry, разработанный Андреа Сеттими и его коллегами из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) предлагает технологию выполнения сложных столярных работ с высокой скоростью за счет дополненной реальности. Новая система использует планшет, который крепится на электроинструменте плотника. Пользователь сканирует камерой планшета каждый кусок дерева, маркируя его специальными стикерами для идентификации в трехмерном пространстве.

После загрузки чертежей проекта на планшет, пользователь видит на экране наложенные линии, указывающие места и параметры необходимых надпилов. Точность позиционирования достигает доли миллиметра и не требует от плотника никаких дополнительных измерений или разметок. Главным вызовом для команды разработчиков стало обучение алгоритмов компьютерного зрения игнорировать посторонние объекты в рабочей зоне.

Технология представляет собой инструмент, позволяющий небольшим строительным компаниям конкурировать с крупными фирмами, сохраняя при этом рабочие места для квалифицированных плотников.Источник — EPFL