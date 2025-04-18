 

Плотники 21-го века будут работать в дополненной реальности

18.04.2025, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый проект Augmented Carpentry, разработанный Андреа Сеттими и его коллегами из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) предлагает технологию выполнения сложных столярных работ с высокой скоростью за счет дополненной реальности. Новая система использует планшет, который крепится на электроинструменте плотника. Пользователь сканирует камерой планшета каждый кусок дерева, маркируя его специальными стикерами для идентификации в трехмерном пространстве.

После загрузки чертежей проекта на планшет, пользователь видит на экране наложенные линии, указывающие места и параметры необходимых надпилов. Точность позиционирования достигает доли миллиметра и не требует от плотника никаких дополнительных измерений или разметок. Главным вызовом для команды разработчиков стало обучение алгоритмов компьютерного зрения игнорировать посторонние объекты в рабочей зоне.

Технология представляет собой инструмент, позволяющий небольшим строительным компаниям конкурировать с крупными фирмами, сохраняя при этом рабочие места для квалифицированных плотников.Источник &#8212 EPFL


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / В лесах Амазонки обнаружили деревья, убивающие своих конкурентов молнией

18.04 / Сон защитил от инфекций

18.04 / В Петербурге разоблачили московского шпиона, который отказался есть корюшку

18.04 / Учёные приблизились к разгадке тайны смерти Тутанхамона

18.04 / От свалок до детских площадок: пермские ученые рассказали, чем опасны старые шины и как избежать штрафов за утилизацию

18.04 / На Марсе жизнь существует прямо сейчас, показали новые данные

18.04 / Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

18.04 / На Пасху православные россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

18.04 / ИИ DolphinGemma от Google учится говорить на языке дельфинов

18.04 / Ученые открыли способ лучше слышать в шумном помещении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика