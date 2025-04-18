В лесах Амазонки обнаружили деревья, убивающие своих конкурентов молнией

Исследования в тропических лесах Амазонки привели к неожиданным выводам о деревьях, которые не только переживают удары молнии, но и, похоже, извлекают выгоду из этого природного явления. Долгое время считалось, что молния наносит деревьям лишь вред, однако недавние наблюдения подтвердили наличие особого вида, который, по всей видимости, использует молнии для своего роста.

Фото из открытых источников / На фото дерево Dipteryx oleifera, пережившее удар молнии с минимальными повреждениями, но паразитические лианы и конкурирующие растения погибли / Источник фото: Evan Gora

В 2015 году лесной эколог Эван Гора из Института экосистемных исследований Кэри наткнулся на дерево Dipteryx oleifera в Панаме, которое, несмотря на мощный удар молнии, осталось практически невредимым. В то время как окружающие его деревья погибли, это дерево не только выжило, но и продолжало расти. Анализ ситуации показал, что Dipteryx oleifera обладает уникальной способностью противостоять ударам молнии.

Гора и его команда провели более глубокое исследование, изучая 93 дерева, подвергшиеся ударам молний в природном заповеднике Барро-Колорадо. Результаты оказались впечатляющими: все девять деревьев Dipteryx oleifera, включенные в исследование, выжили с минимальными повреждениями, в то время как 64% из 84 других деревьев погибли в течение двух лет после удара.

Интересно, что в среднем 9,2 соседних дерева погибают, когда молния поражает Dipteryx oleifera. Это происходит благодаря тому, что электрический разряд передается через соприкасающиеся ветви и лианы, что приводит к гибели окружающих растений. Более того, молния устраняет до 78% паразитических лиан, что открывает доступ к солнечному свету и питательным веществам.

Эти данные стали первым научным подтверждением того, что некоторые деревья могут выигрывать от ударов молнии. Исследователи даже предполагают, что Dipteryx oleifera эволюционировал таким образом, чтобы привлекать молнию. Эти деревья отличаются большой высотой и широкими кронами, что увеличивает вероятность их поражения на 68% по сравнению с другими видами. При средней продолжительности жизни около 300 лет, молния может поражать Dipteryx oleifera несколько раз за жизнь, что в свою очередь способствует их процветанию.

Гора отметил, что деревья Dipteryx обычно выше своих соседей на несколько метров, и те, что растут рядом, на 48% чаще погибают. Это свидетельствует о том, что Dipteryx oleifera может намеренно привлекать молнии, уничтожая конкурентов и создавая более благоприятные условия для своего роста.

Хотя исследователи еще не выяснили, как именно Dipteryx oleifera выживает после ударов молнии, которые губят другие деревья, они предполагают, что это может быть связано с высокой электропроводностью данного вида. Исследователи также заинтересованы в изучении других деревьев с аналогичными свойствами, что может привести к новым открытиям в области экологии и биологии.