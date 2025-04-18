 

ФБР США арестовало самого разыскиваемого в Индии террориста-сикха

18.04.2025, 11:55, Новости дня
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило об аресте Харприта Сингха, обвиняемого в причастности к не менее 14 террористическим атакам в индийском штате Пенджаб и в связях с международными террористическими организациями.

По материалам следствия, Харприт Сингх выполнял задания сикхской сепаратисткой группировки Babbar Khalsa International (BKI), деятельность которой запрещена в Индии. Он считается самым разыскиваемым террористом в Индии.

Помимо прочего, Сингху предъявлены обвинения в нелегальном въезде в США в 2021 году, пишет издание The New York Times.

Ожидается, что власти Индии инициируют депортацию Харприта Сингха из США.


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