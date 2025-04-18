В Петербурге разоблачили московского шпиона, который отказался есть корюшку

Сотрудники Отдельного корпуса жандармов Санкт-Петербурга задержали в центре Северной столицы резидента московской мэрии, который как минимум пять лет вёл подрывную работу в городе на Неве.

Вывести шпиона на чистую воду удалось благодаря бдительности официантки одного из ресторанов на Невском проспекте – две недели назад тайный агент обедал в заведении, при этом отказался от предложенной лично шеф-поваром корюшки.

– Я сразу поняла, что это иуда и засланный казачок. Он назвал себя коренным ленинградцем, а какой петербуржец откажется от нашей любимой рыбки? Я немедленно сообщила об этом диверсанте жандармам, – сказала официантка журналистам.

Информация была оперативно проверена контрразведчиками и подозрения сотрудницы ресторана полностью подтвердились. В настоящий момент шпион задержан, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

—