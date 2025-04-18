Учёные приблизились к разгадке тайны смерти Тутанхамона

Когда в 1922 году британский археолог Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, это событие буквально взорвало мир. Открытие стало сенсацией, всколыхнувшей интерес к древнеегипетской цивилизации. Однако, несмотря на огромный прогресс, достигнутый за последние сто лет, осталась неразгаданной причина смерти молодого фараона, который ушёл из жизни в 18-летнем возрасте. Об этом пишет lbc.co.uk.

Фото из открытых источников

Недавно группа исследователей, состоящая из немецких специалистов по ДНК и египетских учёных из Национального исследовательского центра и Каирского университета, сделала важное открытие, которое, возможно, проливает свет на эту давнюю тайну. Исследователи изучили ткани мумии и провели генетический анализ, благодаря чему смогли установить, что Тутанхамон имел целый ряд серьёзных заболеваний, включая некроз ноги, вынуждавший его использовать трость для передвижения.

По мнению команды, наиболее вероятной причиной ранней смерти фараона могло стать сочетание тяжёлых болезней, вызванных, среди прочего, последствиями кровосмесительных браков, широко распространённых в правящих династиях Древнего Египта. Одним из ключевых факторов, скорее всего, стала малярия, которой Тутанхамон заразился незадолго до своей кончины.

Однако личность родителей Тутанхамона остаётся предметом споров. Одна из версий предполагает, что его отец — это знаменитый реформатор Эхнатон, а мать — его родная сестра. Другая гипотеза связывает происхождение Тутанхамона с царицей Нефертити, двоюродной сестрой Эхнатона.

Несмотря на все достижения современной науки, история правления Тутанхамона по-прежнему окутана множеством вопросов. Тем не менее, новые данные позволяют нам лучше понять обстоятельства его жизни и смерти, открывая двери для дальнейших исследований.