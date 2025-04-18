От свалок до детских площадок: пермские ученые рассказали, чем опасны старые шины и как избежать штрафов за утилизацию

Тихая угроза: как автомобильные шины загрязняют воздух сильнее выхлопных газов?

Согласно данным Международного союза охраны природы, почти треть всего микропластика, загрязняющего окружающую среду, образуется в результате износа автомобильных шин.

— Опасность представляют продукты истирания шин при движении автомобиля. Как и любая другая мелкая пыль, эти частицы могут проникать в дыхательную систему человека, вызывая раздражение дыхательных путей, кашель, обострение респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит, — рассказывает Наталья Слюсарь, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук.

В состав шин входят различные химические вещества, такие как ускорители вулканизации, наполнители (например, технический углерод) и другие добавки для улучшения эксплуатационных свойств. Эти химические добавки тоже могут вызывать аллергические реакции – насморк, зуд в носу, чихание, покраснение и слезотечение.

Чем опасно сжигание шин?

При горении при относительно низких температурах «обычного костра» (примерно 400°C) образуются опасные для человека угарный газ, оксиды серы и азота, взвешенные частицы — серьезный загрязнитель воздуха, который может проникать глубоко в легкие.

— При сжигании покрышек в атмосферу выделяется целый спектр опасных веществ, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Угарный газ, блокирующий перенос кислорода в крови, вызывает отравление и удушье. Оксиды серы и азота раздражают дыхательные пути, провоцируют респираторные заболевания. Сажа и взвешенные частицы проникают в легкие, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, — говорит Наталья Слюсарь.

По словам эксперта, важно не путать бытовое сжигание с безопасными технологиями высокотемпературной утилизации отработанных шин в цементных печах, где поддерживается очень высокая температура до 1450–2000 °C. В таких условиях органическая часть шин полностью сгорает, выделяя тепло, которое используется для нагрева сырьевой смеси и образования цементного клинкера в процессе производства цемента, заменяя традиционные виды топлива, такие как уголь или газ.

Жителям России необходимо помнить, что сжигание отходов, в том числе трав и шин, строго запрещено и влечет за собой штрафы в размере от 5 000 до 15 000 рублей (ст. 20.4 КоАП РФ) или предупреждение из-за серьезной опасности возгорания и выброса токсичных веществ в атмосферу.

Без лебедей и тюльпанов: почему нельзя использовать шины для клумб?

— Материал, из которого сделана шина, достаточно устойчив. Очень долго разрушается и разлагается. Основная проблема клумб и фигурок из шин – это скопление воды, которое приводит к запахам и появлению комаров. Однако более серьезную опасность представляют изношенные покрышки, которые, разрушаясь, выделяют в почву и воздух резиновую пыль. Эти мелкодисперсные частицы содержат токсичные химические вещества, в том числе канцерогенны и тяжелые металлы, которые загрязняют почву, нарушая ее структуру и снижая плодородие. Вдыхание такой пыли может вызывать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции, обострение астмы и, в долгосрочной перспективе, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечает ученая Пермского Политеха.

Использование старых покрышек для обустройства клумб и детских площадок является нарушением экологических норм и влечет за собой административную ответственность, предусмотрены штрафы на сумму от 1000 до 2000 рублей. Должностные лица заплатят от 10 000 до 30 000 рублей.

Индивидуальные предприниматели рискуют быть наказанными на сумму от 30 000 до 50 000 рублей или получить приостановку деятельности на срок до трех месяцев. Юридические лица, включая управляющие компании, подвергаются штрафу от 100 000 до 250 000 рублей или также могут лишиться возможности вести деятельность на срок до трех месяцев.

Переработка автомобильных шин в России

В России утилизация старых покрышек постепенно переходит от захоронения на полигонах к более современным и экологичным методам переработки.

— К сожалению, некоторые автовладельцы оставляют изношенную резину в неположенных местах или накапливают у себя за гаражами. Однако во многих городах весной устанавливаются специальные контейнеры, предназначенные для бесплатной утилизации. Для сдачи не нужно заполнять никаких документов — достаточно просто привезти старые покрышки и положить их в бак в любое время суток. Как правило, в таких пунктах принимают шины для легковых и грузовых автомобилей радиусом до 22,5 дюймов, а также поврежденную резину с проколами или порезами, — добавляет Наталья Слюсарь, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук.

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Один из самых распространенных способов утилизации – механическое измельчение. Шины очищают от металлического каркаса, затем дробят в специальных установках, получая резиновую крошку разных фракций. Этот материал применяют в производстве покрытий для детских и спортивных площадок, дорожных плит, асфальтобетонных смесей.

Еще один метод – пиролиз, термическое разложение резины без доступа кислорода. В результате получают технический углерод, применяемый при производстве пластиков или резины, пиролизное масло (аналог мазута) и металлокорд, армирующий элемент шины, который переплавляют для изготовления новых металлических изделий. Однако этот способ требует сложного оборудования и контроля выбросов, поэтому пока менее распространен, чем измельчение.

Некоторые предприятия используют шины в качестве альтернативного топлива в цементной промышленности, где высокие температуры обеспечивают полное сжигание без образования токсичных веществ.

Детские площадки из переработанных шин: стоит ли бояться?

Несмотря на то, что переработанные автомобильные покрышки давно используются для создания безопасных покрытий детских площадок, многие до сих пор относятся к этому с подозрением. Люди, не знакомые с технологией ресайклинга (переработки отходов с целью получения вторичного сырья), часто возмущаются, считая, что резиновая крошка — это просто «перемолотые шины», которые выделяют токсины и вредят детям.

— Согласно федеральному классификационному каталогу отходов, автомобильные шины относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы). Материал неповрежденных шин относительно безопасен для окружающей среды, его разложение происходит очень и очень медленно. Резиновая крошка представляет собой склеенные между собой частицы, что делает ее относительно безопасной, пока покрытие не изнашивается. В таком состоянии крошка не пылит и не выделяет вредных веществ в значительных количествах. Однако, как только покрытие начинает разрушаться, будь то под воздействием интенсивного использования, погодных условий или других факторов, появляется резиновая пыль. Именно она может представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека, — отмечает Наталья Слюсарь, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук.

На самом деле процесс утилизации шин в крошку включает несколько этапов очистки и обработки, которые полностью исключают опасность. Из покрышек удаляют металлический корд и текстильные волокна, а саму резину тщательно измельчают и промывают. Готовая крошка проходит радиационный и химический контроль, подтверждающий ее безопасность. Такие покрытия не пылят, не выделяют вредных веществ и соответствуют строгим санитарным нормам.

Кроме того, резиновые плитки и маты из крошки мягче асфальта или бетона, что снижает риск травм при падениях. Они устойчивы к влаге и перепадам температур.