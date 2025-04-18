На Марсе жизнь существует прямо сейчас, показали новые данные

Вековые дебаты о том, существовала ли когда-нибудь жизнь на Красной планете, продолжают волновать научное сообщество. Сегодня различные миссии и роботы-исследователи стремятся найти доказательства того, что Марс мог быть обитаем в далёком прошлом. Но недавние открытия позволили учёным предположить, что на Марсе жизнь существует прямо сейчас, пишет Daily Galaxy.

Фото из открытых источников

Исследования японских учёных Икуо Катаямы из Университета Хиросимы и Юя Акамацу из Научно-исследовательского института морской геодинамики основаны на анализе данных, собранных посадочным модулем NASA InSight, который прибыл на Марс в 2018 году. Этот зонд предназначен для изучения сейсмической активности планеты, регистрируя волны, вызванные марсотрясениями и падением метеоритов.

Одной из любопытнейших находок стало обнаружение изменений в скорости распространения сейсмических волн на глубинах от 10 до 20 километров под поверхностью Марса. Если раньше такие явления приписывали изменениям в структуре почвы или её составе, то теперь учёные склоняются к иной версии: эти аномалии могут свидетельствовать о наличии подземных водоёмов.

Катаяма отметил, что большинство предыдущих исследований касались присутствия воды на Марсе миллионы лет назад, однако их новая модель предполагает, что вода может находиться на планете и в наши дни. Это указывает на то, что в подземельях Марса могли сохраниться условия, пригодные для поддержания жизни.

Известно, что некоторые микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях Земли, таких как ледяные пещеры Антарктиды или глубокие шахты. Возможно, аналогичные формы жизни скрываются и на Марсе, укрывшись от сурового климата на поверхности в глубоких слоях грунта.

Эти выводы еще больше подстегивают ученых к реализации будущих миссий, направленных на поиски внеземной жизни. Однако задача по извлечению образцов воды и исследованию глубинных слоёв Марса остаётся сложной технической задачей, которую предстоит решить будущим поколениям учёных.

Открытия, сделанные на основе данных InSight, вновь вселяют надежду на то, что человечество обнаружит жизнь на Марсе.