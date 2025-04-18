 

Генштаб ВСУ – сбиты 3 из 6 ракет, 23 из 37 российских БПЛА. Минобороны РФ – сбиты 57 украинских БПЛА

18.04.2025, 9:45, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 18 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 37 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов, а также шесть ракет (одну баллистическую и пять крылатых). Украинские ПВО перехватили три ракеты и 23 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 10 “шахедов” были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях.

Один погибший и один раненый в результате атаки БПЛА на хлебозавод в Сумах. Сообщается также о пострадавшем в Херсоне.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 18 апреля на территории Российской Федерации были перехвачены 57 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Белгородской и Ростовской областей, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря и над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.


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