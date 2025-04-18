 

Выживание Homo sapiens при сдвиге магнитных полюсов связали с древним кремом и теплой одеждой 

18.04.2025, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые о так называемом событии Лашамп — кратковременном изменении магнитного поля в конце последнего ледникового периода — стало известно в 1960-х годов. Считается, что смещение магнитных полюсов привело к всплеску уровня радиоуглерода в атмосфере и повлияло на жизнь на Земле. Правда, как именно, до сих пор с уверенностью сказать нельзя.

В 2021 году ученые предположили, что сильное ионизированное излучение «прожгло» озоновый слой, повлияв на климат. Катаклизм, по мнению этой группы ученых, мог способствовать вымиранию фауны материковой части Австралии и Тасмании, а также сподвигнуть древних людей искать убежище в пещерах. Косвенно эти выводы подтверждает всплеск наскальной живописи около 42 тысяч лет назад.   

Теперь группа геофизиков и антропологов под руководством Агнита Мукхопадхьяя (Agnit Mukhopadhyay) из Мичиганского университета (США), подтвердила эти предположения, создав детальную 3D-реконструкцию магнитного поля Земли во время события Лашамп. Авторы научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, впервые восстановили «все сразу» — поле, магнитосферу, распределение полярных сияний и зоны проникновения космического излучения, — а затем наложили эту карту на археологические данные.  

Ученые отвергли климатическую гипотезу вымирания неандертальцев

Неандертальцы процветали в Европе две сотни тысяч лет и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Одни винят в этом Homo sapiens, которые как раз в то время появились в регионе. Другие видят причины в и…

naked-science.ru

Сначала ученые собрали цепочку из трех цифровых моделей и восстановили древнее магнитное поле по геологическим записям. Затем, чтобы рассчитать форму и размер магнитосферы при умеренном солнечном ветре, полученную карту «подключили» к глобальной схеме BATS‑R‑US (предназначена для глобальных симуляций плазмы в околопланетном и межпланетном пространстве). Таким образом геофизики смогли показать, как ослабление магнитного динамо превратило полярные сияния в почти глобальное явление. 

По итогу исследователи заключили, что примерно 41 тысячу лет назад магнитное поле резко «просело» — его сила упала примерно до 10% от нынешней, а северный и южный магнитные полюса за три столетия сместились примерно на 75° от оси вращения. Поскольку ослабленное магнитное поле пропускало на земную поверхность больше космической и солнечной радиации, климат на планете мог существенно измениться. 

Неандертальцы оказались самыми первыми коллекционерами в истории человечества 

Примерно 40-50 тысяч лет назад Европу помимо человека разумного населяли неандертальцы. Следы их существования, однако, постепенно исчезают, по разным оценкам, в период от 40 тысяч (уверенные) до 2…

naked-science.ru

Более того, авторы исследования утверждают, что карта «радиационных ворот» почти точно совпала с местом и временем важных культурных рубежей Homo sapiens: всплеском добычи охры (ее использовали как солнцезащитный крем), появлением костяных игл и теплой одежды, массовым освоением пещер и рассветом наскальной живописи.

Интересно, что неандертальцы, проживающие в тех же широтах, но не применяющие подобных технологий, исчезли примерно к 40 000 году до нашей эры. Авторы научной работы отметили, что выявленная корреляция не доказывает непосредственного вымирания неандертальцев из-за события Лашамп, но задает перспективное направление для дальнейших исследований. Тем не менее, открытие получилось статистически впечатляющим.

Древнейшую на Земле наскальную живопись состарили до 51 тысячи лет

Наскальный рисунок свиньи в индонезийской пещере создали более 51 тысячи лет назад — таковы новые результаты датировки. Это делает его древнейшим в мире примером фигуративной и повествовательной жи…

naked-science.ru

Выводы работы следует воспринимать с осторожностью, поскольку они противоречат археологическим данным по многим затронутым вопросам. Например, следы изготовления древнейшей меховой одежды датируют 90-120 тысячами лет назад. Скребки, со следами их использования для обработки шкур, стабильно находят на стоянках неандертальцев, причем возраст их много больше, чем у события Лашамп. 

Костяные иглы, чей возраст точно совпадал бы с событием Лашамп науки вообще неизвестны: древнейшие находки датируют 50 тысячами лет назад, а последующие — датами уже менее 40 тысяч лет. Охра начала систематически использоваться людьми не менее 140 тысяч лет назад. А конкретно для неандертальцев самые ранние следы такого рода не моложе 200 тысяч лет. Наконец, массовое обитание в пещерах стало нормой как минимум у ранних неандертальцев задолго до события Лашамп.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / На Пасху православные россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

18.04 / ИИ DolphinGemma от Google учится говорить на языке дельфинов

18.04 / Ученые открыли способ лучше слышать в шумном помещении

18.04 / Азотные удобрения усилили выбросы пыльцы на лугах и повысили ее аллергенность

18.04 / Ученые обнаружили сотни редких видов в «затерянном городе» Гондураса

18.04 / Философ из Оксфорда утверждает, что смерть — это не конец

18.04 / Ученые продолжают поиск Девятой планеты: Что уже известно?

18.04 / Фиолетовый цвет не настоящий?

18.04 / Необычный состав ассирийских клинописных табличек удивил ученых

18.04 / Почему символ «Око Гора» часто встречается в захоронениях древних египтян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика