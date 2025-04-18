 

На Пасху православные россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

18.04.2025, 9:33, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ «О единовременной выплате отдельным категориям граждан». Согласно документу, все православные россияне получат в канун Пасхи по 10 тысяч рублей – для этого достаточно подать заявление на портале «Госуслуги» или лично обратиться в МФЦ.

«Это пособие позволит нашим людям достойно отметить святой праздник Пасхи и ни в чём себе не отказывать. Выплаты начнутся немедленно и будут осуществляться в течение часа после регистрации и проверки заявления», – сказал замминистра финансов Василий Беллавин.

Для получения выплаты необходимо предоставить заверенную батюшкой справку из прихода. Как подчеркнули в Минцифры, каждое заявление будет рассматриваться нейросетью. Искусственный интеллект оперативно проверит подлинность документов, а также проанализирует профили россиян в социальных сетях, картотеки судов общей юрисдикции и материалы СМИ.

«Если в ходе исследования найдутся свидетельства, что подавший заявление гражданин – неверующий, а попросту говоря безбожник, то получить выплату он не сможет», – пообещали в Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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