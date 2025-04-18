ИИ DolphinGemma от Google учится говорить на языке дельфинов

Новая большая языковая модель под названием DolphinGemma откроется для всеобщего доступа к середине текущего года. Эта система предназначена для изучения «языка», на котором говорят дельфины, а также другие китообразные. Текущий уровень технологий еще не позволяет «разговаривать» с этими животными напрямую, но успехи столь велики, что авторы проекта решили привлечь к нему всех желающих для расширения масштабов работы.

Доктор Дениз Херцинг более 40 лет занимается изучением одной обособленной стаи дельфинов, обитающих у побережья Багамских островов. Она накопила огромный объем материалов по их поведению и коммуникациям между собой, включая гигантскую фонотеку звуков, которые издают дельфины. Затем она объединила усилия с Google DeepMind, специалисты которой адаптировали модель Gemini для анализа речи дельфинов.

Принципиальной проблемой является то, что человеческие органы чувств не способны распознать многие тонкие детали языка дельфинов. Такие как эхолокационные щелчки и импульсные сигналы. А так как мы не знаем структуру их языка, то просто упускаем множество важных факторов. Проще говоря, человеку не под силу понять, а потому и выучить язык дельфинов, тогда как ИИ с большой вероятностью найдет и поймет нужные закономерности.

Важно и то, что сами дельфины не спешат помогать людям понять свою речь. Они охотно участвуют в экспериментах с попытками сопоставить конкретные звуки и явления или предметы, но дальше игр дело не продвигается — хотя подобные исследования ведутся уже более полувека. Однако ничего лучшего пока не придумано – использование ИИ и компактных микрофонов для подводных работ должно упростить дальнейшие исследования.

Источник — The Keyword (Google)