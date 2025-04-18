Ученые открыли способ лучше слышать в шумном помещении

Проблемы с пониманием речи в шумной обстановке знакомы многим. Но новое исследование позволило обнаружить удивительный способ улучшить восприятие информации. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Группа французских учёных под руководством психолингвиста Ноэми те Ритмолен из Университета Экс-Марсель провела серию экспериментов, посвящённых влиянию моторики на обработку речи. Их теория основывается на идее, что двигательная активность играет активную роль в восприятии временных характеристик речи.

Для проверки этой гипотезы участникам, носителям французского языка, предложили прослушать записи с предложениями, искажёнными фоновым шумом. Перед каждым блоком прослушивания испытуемые выполняли разные задания: одни заранее постукивали пальцами в собственном ритме, другие следовали заданному ритму, третьи слушали ритмичные звуки, а четвёртые оставались в тишине.

Результаты оказались впечатляющими. Те, кто ритмически постукивал перед началом прослушивания, точнее и быстрее распознавали услышанное. Авторы работы утверждают, что движение пальцев синхронизирует работу мозга с временными характеристиками речи, улучшая способность понимать речь в сложных акустических условиях.

Исследование подчёркивает важность взаимосвязи между двигательными процессами и когнитивными функциями. Оно также предлагает простой и эффективный метод борьбы с трудностями восприятия речи в шумной среде. Возможно, следующий раз, оказавшись в гуще суеты, достаточно будет начать ритмичное постукивание, чтобы легче разобраться в беседе.