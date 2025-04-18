В разбившейся кабинке канатной дороги в Неаполе была израильская пара

Итальянские СМИ сообщают, что в кабинке канатной дороги в Неаполе, разбившейся в результате обрыва троса, находились две пары туристов и сотрудница туристической компании.

Пара британских туристов, жительница Израиля и местная работница в результате падения с большой высоты погибли на месте. Гражданин Израиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, что трагедия произошла вечером в четверг, 17 апреля, на канатной дороге на горе Фаито в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия, возле Неаполя. Трос порвался, когда кабинка находилась в нескольких метрах от верхней станции. Еще 14 человек, находившихся в других кабинках, были эвакуированы спасателями. Итальянская прокуратура начала расследование.

24 мая 2021 года в результате обрыва троса разбилась кабина канатной дороги на горе Монтероне в районе Лаго Маджоре. В результате погибли 14 человек, включая семью из пяти израильтян. Единственным выжившим был 5-летний израильтянин Эйтан Биран, которого отец успел взять на руки перед ударом об землю и тем самым спас.