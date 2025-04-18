Мнение «аналитика»: О школьном конфликте под Москвой… Почему мальчик Сухроб взялся за молоток?

Рядом с подмосковными Люберцами есть посёлок Мирный. А в нём «Мирная средняя школа». На днях там случился совсем не мирный инцидент.

Утром 13-летний Сухроб (имя слегка изменено), ученик 6-го класса, как и все его одноклассники, пришёл в школу. Спокойно отучился несколько уроков. А потом, между 12-ю и 14-ю часами реализовал свой чудовищный план.

Оказалось, в портфеле вместе с учебниками он принёс в класс молоток. Ни металлоискатель, ни охрана ничего не заподозрили. И вот прямо во время урока математики, когда 69-летняя учительница отвернулась, он выхватил своё орудие и ударил её в голову. Дети в ужасе выбежали из класса, но одного из мальчиков нападавший схватил за шиворот и держал несколько секунд. Об этой драме рассказала Readovka.

Устроив расправу, Сухроб сбежал в лес. Помимо молотка у него с собой был нож, воспользоваться которым он не успел. Парня поймали и отправили в полицейский участок, родителей вызвали в школу. Пострадавшая педагог Сумайсат Абакарова в больнице с рассечением и сотрясением.

В школе рассказали Readovka, что причиной нападения стала якобы заниженная за незначительную ошибку оценка за пробный экзамен, проведенный накануне. Мальчик был так расстроен из-за этого, что долго плакал после урока. Многие считают, что у Сухроба уже давно проблемы в школе, он испытывает слжности с освоением программы и учится только в 6-м классе, отставая примерно на год. Тем не менее, уверяют что подросток из благополучной семьи.

ГСУ СК по Подмосковью возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту возможной халатности сотрудников школы, в результате которых пострадал преподаватель. В связи с тем, что школьник не достиг возраста наступления уголовной ответственности, он будет поставлен на профилактический учёт.

Как-то слишком часто нынешние школьники, даже младшие, стали прибегать к насилию как методу решения своих проблем, вам не кажется? И это ведь не какие-то школьные драки, а самые настоящие нападения с использованием опасных предметов, а то и оружия.

Это на них так семья и социум давят?

Или собственное эго раздуто?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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