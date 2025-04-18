 

Сын помощника шерифа устроил стрельбу в университете Флориды – двое погибших

18.04.2025, 0:05, Новости дня
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В результате стрельбы в кампусе Флоридского университета в Таллахасси погибли два человека.

Телеканал NBC передал, что стрелком оказался 20-летний сын помощницы шерифа округа Леон, который имел доступ к оружию матери. Это подтвердил шериф округа Уолт Макнил.

По меньшей мере шесть раненых были доставлены в больницу Таллахасси. Один из студентов, ставший свидетелем происшествия, рассказал, что стрелок подъехал к кампусу на оранжевом “Хаммере”. Он был одет в оранжевую футболку и шорты цвета хаки и выглядел “как обычный студент”.

Руководство университета сообщило, что угроза для кампуса “устранена”, однако территория вокруг учебного заведения по-прежнему считается местом преступления и оцеплена полицией.


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