 

Вселенная медленно вращается, делая один оборот за 500 миллиардов лет, считают ученые

17.04.2025, 23:15, Разное
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Группа исследователей из Гавайского университета в Маноа выдвинула смелую гипотезу: возможно, наша Вселенная постепенно вращается вокруг своей оси, совершив полный оборот примерно за 500 миллиардов лет. Это неожиданное предложение призвано решить одну из важнейших проблем современной космологии — так называемое напряжение Хаббла.

Фото из открытых источников

Долгое время астрономы сталкивались с неприятным несоответствием: два ключевых метода оценки скорости расширения Вселенной давали заметно различающиеся результаты. Один способ основывался на изучении света удалённых сверхновых звёзд, позволяя установить дистанцию до отдалённых галактик и рассчитать расширение за последние миллиарды лет. Другой же способ учитывал данные реликтового излучения, сохранившегося со времён Большого Взрыва, давая оценку темпов расширения молодой Вселенной, приблизительно 13 миллиардов лет назад. Именно эта разница между расчётами давно ставила учёных в тупик.

Авторы новой гипотезы создали теоретическую модель, соответствующую общепринятым представлениям о космосе, однако дополнили её элементом едва заметного вращения Вселенной. Как оказалось, такой небольшой нюанс оказывал значительное влияние на динамические процессы, устраняя возникшее ранее расхождение. Несмотря на крайне низкую скорость предполагаемого движения, учёные уверены, что оно способно объяснить разницу в полученных оценках расширения Вселенной.

Теперь команда планирует провести детальное моделирование на компьютере и попытаться найти дополнительные подтверждения своей теории путём анализа различных космических явлений, включая распределение галактик и другие доступные космологические сведения. Новая идея позволяет иначе взглянуть на привычные законы мироздания и открывает перспективу дальнейших исследований, которые смогут существенно расширить наше понимание устройства мира.


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