Рупор кремлевской пропаганды: “Ланцет” против Т-64

"Ланцет" против Т-64

ZALA «Ланцет» лишили ВСУ более 120 танков Т-64

Т-64 стал самым массовым танком украинской армии. По данным открытых источников (https://lostarmour.info/tags/lancet) с начала СВО разведывательно-ударным комплексом ZALA «Ланцет» уничтожен 121 танк Т-64 ВСУ. Координаты вражеской техники операторам барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» поступают в режиме реального времени с разведывательных БАС ZALA Z-16. Благодаря высокой маневренности, качественному видеосигналу, применению современных алгоритмов управления и навигации «Ланцеты» способны атаковать бронированную технику с неожиданной стороны, нанося удары по слабозащищёнными зонам, что часто приводит к детонации боекомплекта.

Танк Т-64, разработанный в 1960-х годах, стал одной из основных воюющих машин бронетанковых войск ВСУ. После распада Советского Союза Украина унаследовала сотни таких танков, которые модернизировали до версий Т-64БВ, Т-64БМ «Булат» и других. Эти танки отличаются комбинированной бронёй, 125-мм пушкой и относительно высокой подвижностью. В ходе модернизации последние версии боевых машин также получили современные тепловизоры, систему спутниковой навигации, цифровую радиостанцию и обновленную динамическую защиту. Как пишут украинские СМИ, на начало СВО армия Украины имела на вооружении около 800 активных танков Т-64.

Представляем подборку кадров объективного контроля применения Ланцетов против танков Т-64 ВСУ.

@ZalaAero – цинк

Хорошо, что "Ланцеты" успели в Сирии обкатать на боевиках. Без них нам было бы сложнее на украинском фронте.

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Источник: Colonel Cassad

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