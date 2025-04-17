Мнение «аналитика»: О долгожданном чуде… Космос — наш?
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Дивные дела творятся в небесной выси. Пока мы тут суетимся, пишем и спорим, российские космонавты установили планетарного уровня достижение на страх врагам и зависть недругам. Достижение, которого уже никому не превзойти.
В общем, свершилось чудо, и мы снова — первые!
Российские космонавты первыми в космосе в Пасхальную неделю развернули алый стяг с ликом нерукотвонным Иисуса Христа. Более того, он, будучи выпущенным из рук первопроходцев… повис в невесомости, никем не удерживаемый, помимо Промысла Божьего.
Ну, как тебе такое, Илон Маск?
Это не на Марс слетать.
Тут где-то ещё должен быть график с количеством построенных церквей, мечетей, синагог и дацанов по годам — и годовое число космических запусков России. Но к чему будоражить? Это же — лишнее?
А вот стягом — победимъ, да?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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