 

Трамп о публикации NYT – “Я не предотвращал удар по Ирану”

17.04.2025, 23:00, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The New York Times, согласно которой он отказался поддержать израильский план удара по объектам иранской ядерной программы, что привело к отмене операции.

“Я бы не сказал, что я ее предотвратил. Я просто не спешу с этим. У Ирана есть шанс стать прекрасной, счастливой страной. Это один вариант. Второй вариант будет для них очень плох. И думаю, иранцы хотят диалога”, – заявил он.

Глава государства повторил, что не позволит Ирану стать обладателем ядерного оружия. Договор 2015 года об ограничении иранской ядерной программы президент назвал очень плохим. “Он должен был истечь сейчас, и он давал Ирану прямой путь к ядерному оружию. Поэтому я его и отменил”.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Израиль планировал в мае 2025 года нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако от этих намерений пришлось отказаться, так как президент США Дональд Трамп не поддержал план.


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