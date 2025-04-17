 

Пять минут в день: как короткие тренировки могут улучшить здоровье

17.04.2025, 22:10, Разное
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Новое исследование, проведенное учеными из Университета Эдит Коуэн в Австралии, подтверждает, что даже небольшие ежедневные физические нагрузки способны оказать значительное влияние на здоровье. В рамках исследования было установлено, что всего пять минут силовых тренировок в день могут принести пользу как физическому, так и психическому состоянию. Исследование опубликовано в European Journal of Applied Physiology.

Фото из открытых источников

В исследовании приняли участие 22 человека, ведущих малоподвижный, но здоровый образ жизни. Участники выполняли программу эксцентрических тренировок, основанную на использовании собственного веса тела. В комплекс упражнений входили приседания на стуле, наклоны на стуле, отжимания от стены и прыжки на пятках.

Через четыре недели регулярных тренировок большинство участников продемонстрировало заметное улучшение в мышечной силе, силовой выносливости и гибкости. Также было зафиксировано небольшое снижение частоты сердечных сокращений после выполнения упражнений, что указывает на положительные изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы. Участники отметили улучшение психического здоровья.

Спортивный врач Кен Носака, участвовавший в исследовании, подчеркнул, что эксцентрические упражнения являются эффективным способом улучшения физической формы. Он отметил, что такие тренировки доступны большинству людей, так как не требуют специального оборудования и не связаны с посещением спортзала.

Краткость и доступность этих упражнений особенно важны для людей с плотным графиком. Исследователи предполагают, что такие тренировки можно легко интегрировать в повседневную жизнь, что способствует их регулярному выполнению.

Интересный факт: 83% участников, опрошенных через четыре недели после начала программы, рассказали о том, что продолжают выполнять аналогичные упражнения. Это свидетельствует о положительной динамике, ведь многие люди не достигают рекомендуемого уровня физической активности, который составляет минимум 2,5 часа умеренных нагрузок в неделю.

Хотя исследование не призывает игнорировать рекомендации по физической активности — чем больше упражнений, тем лучше, — оно подчеркивает, что даже минимальная физическая активность может укрепить здоровье.

Носака объяснил, что рекомендации по 150 минутам тренировок в неделю могут отпугивать начинающих, и предложил использовать пять минут в день как стартовую точку, чтобы постепенно увеличивать нагрузку.

Предыдущие исследования также подтверждали, что даже несколько минут физической активности могут быть полезны, будь то 15 минут высокоинтенсивной тренировки или 12 минут интенсивных упражнений.

Хотя программа не оказала значительного влияния на некоторые показатели, такие как частота сердечных сокращений в состоянии покоя или артериальное давление, результаты подчеркивают важность физической активности и ее положительное влияние на здоровье.

Носака отметил, что по мере старения уровень физической подготовки снижается в среднем на 1–2% в год. Например, у человека в возрасте 50 лет физическая форма может быть на 20% хуже, чем в 30 лет. Регулярные тренировки особенно важны для пожилых людей, так как они помогают снизить риск хронических заболеваний, травм и усталости, а также поддерживают психическое здоровье.

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