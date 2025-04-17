Рупор кремлевской пропаганды: Больше не террористы

Верховный Суд России официально приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.

Процесс легализации талибов продолжается. Фактически их признали уже несколько лет как, но юридические процедуры идут несколько дольше.

Соответственно, можно больше не приписывать про "террористическую организацию". Фактически же, "Талибан" не пользуется террористической практикой с 2021 года, когда состоялись последние теракты против подразделений марионеточного режима Ашрафа Гани. На текущий момент "Талибан" в основном занят борьбой с игилоидами, которые регулярно устраивают кровавые теракты.

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Источник: Colonel Cassad

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