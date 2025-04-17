 

Рупор кремлевской пропаганды: Больше не террористы

17.04.2025, 22:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный Суд России официально приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.
Процесс легализации талибов продолжается. Фактически их признали уже несколько лет как, но юридические процедуры идут несколько дольше.

Соответственно, можно больше не приписывать про "террористическую организацию". Фактически же, "Талибан" не пользуется террористической практикой с 2021 года, когда состоялись последние теракты против подразделений марионеточного режима Ашрафа Гани. На текущий момент "Талибан" в основном занят борьбой с игилоидами, которые регулярно устраивают кровавые теракты.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / ВЭПП-6: каким будет новый коллайдер, который даст шанс на понимание природы темной материи

17.04 / Автомобили Tesla теперь сами покидают производственную линию

17.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант Шамарин получил 7 лет тюрьмы за коррупцию

17.04 / Планетоход Curiosity обнаружил на Марсе признаки больших запасов CO2

17.04 / В Татарстане построят «водородную» атомную станцию

17.04 / Загадочные древние рисунки Амазонии изображают путь в загробный мир

17.04 / Мнение «аналитика»: О новых друзьях России… Талибы — теперь «партнёры», а не террористы?

17.04 / Крупнейшее исследование подтвердило повышенную опасность вейпинга для легких

17.04 / «Пятёрочка» ввела платную опцию открытия дополнительной кассы

17.04 / В подразделения российской армии начали поступать комплексы «Перехват 2.0»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика