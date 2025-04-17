 

Авария на канатной дороге в Неаполи, не менее четырех погибших

17.04.2025, 21:55, Новости дня
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В результате обрыва кабеля на канатной дороге на горе Фаито в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия, возле Неаполя, погибли четыре человека. Из спасательных служб сообщили, что еще один человек считается пропавшим без вести и один получил тяжелые травмы.

Представитель компании EAV, отвечающей за работу канатной дороги, сообщил, что кабина оборвалась и рухнула с большой высоты.

Телеканал RAI сообщил, что работа спасательных служб затруднена тяжелыми погодными условиями – туманом и сильными порывами ветра.

Это не первая авария на канатной дороге на горе Фаито. Спустя восемь лет после открытия “канатки” в 1952 году погибли четыре человека в результате падения кабины.


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