Автомобили Tesla теперь сами покидают производственную линию

Компания Tesla объявила о запуске системы автономного вождения Full Self-Driving (FSD), продемонстрировав процесс перемещения автомобилей от конвейера к парковочной зоне завода в Техасе. Как отмечается в сообщении официального аккаунта Tesla AI в социальной сети X, машины движутся по территории предприятия исключительно благодаря работе новейшей версии автопилота FSD Unsupervised, которая позволяет автомобилю функционировать без участия водителя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото из открытых источников

Видео, опубликованное корпорацией, демонстрирует электромобили Tesla, которые уверенно съезжают с конвейера и направляющиеся к месту парковки. Автопилот основан на технологиях искусственного интеллекта и оснащен инновационным набором камер AI4, обеспечивающим высокую точность навигации даже в сложных условиях движения.

Особое внимание привлекли электрические пикапы Cybertruck, демонстрирующие способность справляться с подъемом на наклонную поверхность с уклоном в 17 градусов, затем перемещаясь по подземному туннелю.

По данным Tesla, общая дистанция передвижения авто в рамках тестирования составляет порядка 2,5 км от производства до места назначения. Уже сейчас суммарная протяженность маршрутов, пройденных системой автопилота, превысила отметку в 80 тыс. км.

Журналисты портала Notebookcheck считают, что такой масштаб испытаний является подготовительным этапом для внедрения технологии автономного управления в будущих продуктах Tesla, включая беспилотные такси и другие модели транспортных средств. Компания активно накапливает опыт и собирает данные для дальнейшего совершенствования своего программного обеспечения и оборудования, необходимого для полной автоматизации процесса вождения.