 

В Татарстане построят «водородную» атомную станцию

17.04.2025, 20:10, Разное
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Изображение: «ОКБМ Африкантов»

По словам топ-менеджера «ОКБМ Африкантов» Виталия Петрунина, которые он привел в начале месяца, специалисты «Росатома» продолжают активно работать над перспективным проектом, в рамках которого будет создана атомная энерготехнологическая станция, производящая водород.

В настоящее время данный программа пребывает на стадии НИОКР, однако защита технического проекта состоялась еще в 2024 году. Будущая станция будет включать три основных компонента — это ядерная часть, специальная система по передаче тепла, а также химзавод.

Также уточняется, что инженеры «НИИ НПО ЛУЧ», входящего в структуру «Росатома», уже создают экспериментальный образец установки по производству водорода, а немного позднее обещают запустить ее опытно-промышленный вариант.

Еще летом в 2023 года была опубликована информация о том, что возведение этого объекта в Менделеевском районе Татарстана согласно планам начнется в 2028 году и он будет включать четыре блока, в работу которые запустят в 2035 году. Инвестиции в проект могут достигнуть 500 млрд руб.

Расчетная мощность станции составляет 400 000 тонн водорода ежегодно. Ключевыми потребителями будут химпроизводства «Аммония», выпускающие карбамид с аммиаком.


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