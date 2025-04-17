Мнение «аналитика»: О новых друзьях России… Талибы — теперь «партнёры», а не террористы?

Интересные процессы пошли…

Накануне российский президент Владимир #Путин поблагодарил палестинских террористов из ХАМАС «за гуманизм». А нынче самый гуманный, справедливый и независимый #суд в мире, Верховный суд РФ, признал, что афганское движение «Талибан» больше не террористы.

Что творится-то?

Ладно, можно допустить, что «благодарность» ХАМАС была условием сделки по освобождению российского заложника из лап террористов. Неприятный, политически ущербный, но всё же допустимый компромисс, чтобы спасти жизнь человека. Но как это так талибы, более 20 лет числившиеся в списке террористов, вдруг стали «белыми и пушистыми»?

Формально — всё по закону.

В декабре 2024 года Владимир #Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включённой в единый список террористических. Эти нормы позволят законно взаимодействовать с правящим в Афганистане движением «Талибан», ранее запрещённым в РФ. Решение о приостановке запрета на деятельность признанной террористической организации принимает суд на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Которое подаётся при наличии информации, что структура уже прекратила террористическую деятельность, а также пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или других уголовных преступлений.

Поскольку Верховный суд принял своё решение на закрытом заседании, какая информация была положена в его основу, пока не известно. Вряд ли только та, что мелькала в новостях о методах управления талибов. Хотя, быть может, всё ещё проще…

Не так давно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «в начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнёрами в борьбе против экстремизма. Теперь всё иначе». И хотя сейчас, возможно, опять «всё иначе», инерции государственной машины никто не отменял. Да ещё и неизвестно, как оно пойдёт на переговорном треке дальше. Вдруг и такой «партнёр» пригодится?

Остаётся только один неудобный вопрос.

А тех, кого успели осудить и посадить за «оправдание “Талибана”», теперь амнистируют?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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