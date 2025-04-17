«Пятёрочка» ввела платную опцию открытия дополнительной кассы

Сеть супермаркетов «Пятёрочка» ввела новую услугу – теперь покупатели, которых по каким-то причинам не устраивает очередь на единственную работающую из 10 касс, могут за 499 рублей позвать экспресс-кассира, который откроет кассу и обслужит VIP-клиента вне очереди.

Соответствующую услугу добавят в чек.

Ранее магазин пытался бороться с очередями, призывая звонить на горячую линию, но покупатели жаловались, что оператор никогда и не отвечал, а звонки оказывались платными – как раз около 500 рублей за минуту ожидания.

– Мы решили, что теперь за эти деньги будем действительно оказывать услугу – обслуживать вне очереди. Любой покупатель, который ценит себя и считает, что может заплатить 499 рублей за свой комфорт, сможет пройти на выделенную кассу под завистливые взгляды окружающих и перешёптывания восхищающихся им женщин, – рассказали в руководстве сети.

В целях продвижения услуги решено сократить штат кассиров и временно деактивировать кассы самообслуживания.

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