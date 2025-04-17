 

«Пятёрочка» ввела платную опцию открытия дополнительной кассы

17.04.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сеть супермаркетов «Пятёрочка» ввела новую услугу – теперь покупатели, которых по каким-то причинам не устраивает очередь на единственную работающую из 10 касс, могут за 499 рублей позвать экспресс-кассира, который откроет кассу и обслужит VIP-клиента вне очереди.

Соответствующую услугу добавят в чек.

Ранее магазин пытался бороться с очередями, призывая звонить на горячую линию, но покупатели жаловались, что оператор никогда и не отвечал, а звонки оказывались платными – как раз около 500 рублей за минуту ожидания.

– Мы решили, что теперь за эти деньги будем действительно оказывать услугу – обслуживать вне очереди. Любой покупатель, который ценит себя и считает, что может заплатить 499 рублей за свой комфорт, сможет пройти на выделенную кассу под завистливые взгляды окружающих и перешёптывания восхищающихся им женщин, – рассказали в руководстве сети.

В целях продвижения услуги решено сократить штат кассиров и временно деактивировать кассы самообслуживания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Крупнейшее исследование подтвердило повышенную опасность вейпинга для легких

17.04 / В подразделения российской армии начали поступать комплексы «Перехват 2.0»

17.04 / Google создает ИИ, чтобы расшифровать речь дельфинов

17.04 / Почти все педагоги продемонстрировали веру в нейромифы

17.04 / Мнение: Официальные медали в честь киберспортсмена

17.04 / Мнение: Чернокожая Гермиона

17.04 / Физики воссоздали Антикитерский механизм с помощью компьютерного моделирования

17.04 / На майских праздниках в Москве ГАИ проведёт операцию против самокатчиков

17.04 / Отдых на природе оказался не менее эффективным, чем антидепрессанты

17.04 / Создание сферы Дайсона возможно лишь при соблюдении особых условий, заявили ученые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика