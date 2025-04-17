Мнение: Официальные медали в честь киберспортсмена

Вы управляете своим снами? Любителям видеоигр открываются обычно дополнительные возможности во время снов. Я могу, например, переиграть сюжет своего сна, который идёт в неприятном мне направлении — отмотать время назад и принять другое решение, чтобы избежать опасности. Кошмаров у меня практически не бывает: сон для меня похож скорее на мечту с глубоким погружением, когда я вроде бы полностью там, в вымышленном мире, но при этом всё же контролирую происходящее.

Желающие могут загуглить по ключевым словам «Video Gaming and Lucid Dreaming»: это довольно известный феномен, я не один такой.

Южная Корея тем временем празднует победы своего киберспортсмена Ли Сан Хёка, играющего под псевдонимом «Фейкер». Он сыграл 1000 игр в профессиональной лиге ЛоЛ, и власти решили выпустить в его честь официальные памятные медали из золота и серебра (ссылка).

На лицевой стороне медали будет изображён сам игрок, сидящий на троне, а на обратной стороне — надпись «ГОАТ» и пять звёзд, по одной звезде за каждую победу на чемпионате мира. Буквальный перевод слова «ГОАТ» — «козёл», но тут, вероятно, аббревиатура «ГОАТ» расшифровывается как «Грейтэст Оф Олл Тайм», «Величайший всех времён».

Как верно замечает Антон Волков (по ссылке выше), мы сильно недорабатываем: русские киберспортсмены получают недостаточно внимания от государства. На мой взгляд, очень напрасно. Во-первых, видеоигры — это мягкая сила, причём уже вторая по значимости после ИИ, которые форматируют мышление пользователей напрямую.

Во-вторых, увлечение видеоиграми мягко подталкивает школьников к выбору карьеры разработчика, а разработчики сейчас России очень нужны.