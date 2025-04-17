Мнение: Чернокожая Гермиона



В центре – Гермиона

Компания HBO (та, которая сняла «Игру престолов») затеяла новый амбициозный проект – снять сериал по «Гарри Поттеру». Типа по сезону на каждую книгу Роулинг, всего в 10 лет и планируют уложиться. Ну, в общем, всё для фанатов, да и сами себя смогут загрузить на 10 лет вперед, типа дело – верняк, народ Гарри любит и будет смотреть как пришитый.

Вот насчет «верняка» как раз есть сомнения, особенно если учитывать, как только что с треском провалилась у Диснея очередная постановка «Белоснежки». Только что фильм сняли с проката, признав тем самым, что спасти бюджет не удастся. То есть «Белоснежка» накрылась медным тазом, деньги, потраченные на фильм, в основном ухнули в никуда. Дисней погорел. Из-за чего те же американцы не пошли в кино на свой с самого детства любимый фильм, овеянный к тому ж легендами «старого Диснея»? Из-за «повесточки»! На роль Белоснежки взяли прогрессивную латиноамериканскую актрису Рейчел Зеглер, довольно, кстати, миловидную. Но как раз из-за своих пристрастий, шедших из самого детства, американские зрители не приняли Зеглер! Она, мол, латинос, то есть в принципе такая вся темненькая брюнетка, а Белоснежка ДОЛЖНА быть беленькой и, конечно, блондинкой! Мол, не может быть брюнетка белоснежкой, что за бред?!

И вот из-за такого, на вид, совершенно нелепой придирки консервативные зрители потопили целый потенциальный блокбастер Диснея. Потеряны буквально сотни миллионы долларов, разрушена карьера молодой и перспективной красотки Рейчел Зеглер. Оказалось, вбить публике буквально в глотку прогрессивную повесточку далеко не всегда можно силой денег. Публика нет-нет да и отрыгнет.

Однако похоже, что и HBO тоже вознамерилась наступить на те же грабли – и тоже собирается втюхать в новый сериал по «Гарри Поттеру» ту самую «повесточку». Что-то вроде вставить латиноамериканку на роль Белоснежки, только еще круче: загнать в сериал (это ж на все 10 лет!) на роль любимицы всех фанатов саги, Гермионы Грейнджер… негритянку. Тут и сама авторша, Роулинг, подала голос «за». Я, мол, нигде у себя в книгах не писала, какого цвета кожа у Гермионы!

В стоящую оффтопом пьесе по «Гарри Поттеру», поставленной несколько лет назад, в лондонском театре под названием «Проклятое дитя», первая попытка уже была: там Гермиону уже играла негритянка, причем – самого что ни на есть африканского вида. Своего рода чистокровка. По словам немногочисленных зрителей, ощущение было более чем странное.

Собственно, понять, почему Гермиона будет негром, исходя из общей атмосферы саги, можно. Как говорится, why not? Другое дело, что как бы по умолчанию читатели всегда воспринимали происходящее в сказочном царстве Роулинг как Европу, с проживающем в Европе белым населением. И поэтому, кстати, в первых «устаревших» фильмах по Гарри Поттеру начала века в массовых сценах с учащимися Хогвартса практически сплошь БЕЛЫЕ (кстати, теперь в Европе предъявляют первым фильмам массу претензий за… расизм – именно за “отсутствие расового разнообразия”).

Но ведь теперь Европа вовсе нифига не белая! Кстати, едва ли не в наибольшей степени это относится как раз к Англии, чье население уже очень сильно разбавлено черными и азиатами. Сама Роулинг, кстати, изначально была как раз очень озабочена национальным составом, и даже требовала в начале 2000-ных, чтобы ВСЕ роли в фильмах по Гарри Поттеру играли ТОЛЬКО англичане (не американцы!!). Однако теперь англичанами в Англии являются отнюдь не только англичане. Скажем, в Бирмингеме уже собственно англичан среди горожан – менее 50%, приезжие (из Пакистана, из Африки, из Азии) составляют в Бирмингеме 52% населения. Они еще и, кстати, мусульмане. Надо ли по такому случаю – в связи с идеями «повесточки» – сделать Гермиону верующей мусульманкой в парандже? Было бы очень аутентично.

Но, как ни крути, массовое сознание очень инертно и гораздо медленнее перестраивается вслед за демографическими изменениями в обществе. Поэтому я лично сомневаюсь, что откровенно кудрявая и черная Гермиона приживется в сериале. Не исключено, что такая актриса попросту потопит всю затею НВО, как Зеглер пустила ко дну такую диснеевскую классику, как Белоснежка.

Будем посмотреть. Поразительно то, насколько вообще эта повесточка живуча. Впрочем, мы ж видим, что весь мир неумолимо меняется под повесточку. Старой Европы уже нет.

UPD. Кстати, классическая Белоснежка Диснея была… брюнеткой. Почему не подошла Зеглер?!