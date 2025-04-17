 

Физики воссоздали Антикитерский механизм с помощью компьютерного моделирования

17.04.2025, 17:50, Разное
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Двое физиков из Национального университета Мар-дель-Плата в Аргентине представили результаты своего исследования, посвящённого знаменитому Антикитерскому механизму. В своей статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, Эстебан Сигети и Густаво Аренас описали компьютерную симуляцию устройства, которое, по их мнению, могло бы часто заедать из-за производственных погрешностей, если бы сохранилось в нынешнем состоянии.

Фото из открытых источников

Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году ныряльщиками, ищущими губки у берегов греческого острова Антикитера. Нашли древний артефакт среди останков затонувшего корабля. Датируемое концом II или началом I века до н. э., это загадочное устройство стало предметом научных споров о его предназначении. Некоторые надписи на механизме указывают на его использование для отслеживания времени и астрономических событий, а также для предсказания некоторых явлений, например, приближения комет.

Долгое пребывание на морском дне привело к значительной коррозии, и многие части механизма были повреждены. Воссоздать оригинал для проверки его работоспособности оказалось крайне сложно. В своём исследовании учёные попытались выяснить больше о возможном назначении устройства, используя компьютерное моделирование.

Для симуляции они применили данные из работы Алана Торндайка, который разработал метод учёта неравномерного движения зубьев, а также исследования Майка Эдмундса, помогающее учитывать неточные расстояния между зубьями.

В ходе симуляции исследователи обнаружили, что треугольные зубья шестерёнок не оказывали негативного влияния на работу механизма. Однако неточные расстояния между шестерёнками могли бы привести к заклиниванию при повороте рукоятки, что, по их мнению, сделало бы устройство непригодным для научных исследований. Учёные также отметили, что подобные проблемы могли существовать ещё до начала коррозии.

Исходя из результатов, физики пришли к выводу, что если бы устройство действительно зависало, оно могло бы быть лишь умной игрушкой для детей. Тем не менее, они сомневаются в этом сценарии, учитывая, сколько усилий и времени потребовалось для его создания. Это указывает на то, что устройство должно было быть более надёжным, чем показали результаты их симуляции.


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